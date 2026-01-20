チームの困った子は「困っている子」だった──監督に舌打ちした少年。注意したコーチが『猛省したワケ』
子供の所属するバスケットの少年団で、いつも態度の悪いTくん。
大人たちが手を焼いていたとき、監督から「あの子、実は」と語られた真実とは！？
筆者の友人K子が実際に体験した少年団エピソードをご紹介します。
スポ少で「手を焼く子」Tくん
私は、小学生の息子が所属するバスケット少年団でコーチをしています。
コーチと言っても、役割は給水の声がけやビブスの管理、片付けなどスタッフ的な仕事が主で、子供たちの成長を間近で見ながら、楽しく活動しています。
子供たちはみな可愛いのですが、一人だけどうにも手を焼く子が。
それは、小学4年生のTくん。
Tくんは運動神経が抜群で、入団してすぐにチームで頭角を現したものの、態度がとにかく反抗的。
返事はたいてい「いや！」で、練習中に大人が指導や注意をしても全く聞かないのです。
堪忍袋の緒が切れて！？
ある日の練習試合でのこと。
Tくんがドリブルしてる最中に、監督が声をかけたところ、Tくんが「チッ」と舌打ちをしたのです。
「監督にその態度はない！」
とうとう我慢の限界がきた私。
「Tくん！ あなたは一人で雰囲気を乱してる！」
「そういう振る舞いはチームにふさわしくないと思う！」
そう厳しく注意すると、Tくんは目を丸くし、動きを止めました。
監督「あの子、実は」→初めて知る真実
試合が終わってもTくんは無言のままで、私は
「言いすぎたかな。でも、あの態度はあまりにも」
と一人でヤキモキ。
すると練習後、監督が私に
「Tのことなんだけど」
と話しかけてきました。