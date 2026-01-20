今年も復活ッ！！【マクドナルド】照り焼きバーガー好きに食べてほしい「期間限定バーガー」って？

【マクドナルド】と「ドラゴンクエスト」とのコラボキャンペーンが期間限定で開催中！ “ドラクエバーガー” として3種類が登場しました。そのなかから今回は、昨年に引き続きお目見えした、てりやき風味のバーガーをご紹介。てりやきバーガー好きは必見です。

甘辛ソース × チーズは病みつき必至！？

2種類のごまをトッピングし、剣筋を思わせるスリットが入った特別仕様のバンズで、2枚のポークパティ、チェダーチーズ、レタスをサンドした「チーズダブルてりやき」。てりやき風味ソースとマヨソースの相性もよさそうで、あっという間に食べ終わってしまうかも。@ftn_picsレポーターHaruさんは「ずっしり重たくてビックリ」「照り焼きバーガー好きにはたまらない一品」と、感想を投稿しています。

食べる前からワクワク！ 限定パケも楽しんで

今回のコラボキャンペーンでは、バーガー3種類のほか、マックフィズ®とマックフロート®も登場しており、どれも限定デザインのパッケージ。ちなみに「チーズダブルてりやき」は、ドラゴンクエストのキャラクター「キラーマシン」が描かれているので、食べる前にチェックして！

販売期間は2月上旬頃まで。【マクドナルド】の限定メニューをぜひ味わって。

※すべての商品情報・画像はftn_pics出典です。

writer：Reco.N