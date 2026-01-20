FC東京の新ユニフォームに注目「従来のストライプデザインの枠を超えて」

Jリーグ百年構想リーグは2月から6月までの4か月間にわたり開催され、J1は東西に、J2・J3は東西にそれぞれ2グループの計4グループに分けて戦う。

そんななか、サッカーユニフォーム研究家である「ともさん」はFC東京が特別シーズンで着用する1着に注目している。

FC東京の2026特別大会のユニフォームはクラブスローガンである「東京が熱狂」を表した“炎”をモチーフとしたデザインを採用。「青い炎は冷静さ、安定感、赤い炎は、情熱を表現し、ストライプデザインの枠を超えて、両方の炎が合わさる事で、強さ・勢いを象徴している」と、説明している。

ともさんは「特別な大会だからこそ従来のストライプデザインの枠を超えて“情熱”を表現されており、このパターンのFC東京のユニフォームもとても素敵である」とデザインに言及した。

さらに「エンブレムがセンター配置になることで鎖骨スポンサーがゆとりを持って配置できている。スポンサーカラーも統一されていることも合わさって、シャツ前面の配置バランスとデザインが秀逸である」と、エンブレムの位置についても注目している。（FOOTBALL ZONE編集部）