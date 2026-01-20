コベントリー坂元達裕のシュートを、最後はハジ・ライトが押し込んだ

イングランド2部コベントリー・シティは、1月17日にチャンピオンシップ第27節でレスター・シティと対戦して2-1の逆転勝利を収めた。

この試合にMF坂元達裕は後半22分に投入されると、逆転ゴールに関与している。

リーグ戦3試合未勝利（1分け2敗）だったコベントリーで、坂元はベンチスタートとなった。先制を許したコベントリーだったが、後半2分に同点に追いつくと、元イングランド代表MFフランク・ランパード監督は、後半22分に坂元を投入する。

この起用に坂元は応える。後半40分に左サイドからのクロスがゴール前に流れてきたところ、坂元がエリア内で左足で巧みにトラップ。そのまま右足を振り抜いてシュートを放つとボールはゴール方面に流れていったが、最後は詰めていたハジ・ライトが押し込み、逆転ゴールを決めている。

このゴールが決勝点となり、コベントリーはリーグ戦4試合ぶりの勝利を収めた。決勝ゴールを演出した坂元だが、ファンからは「フィジカルでもしっかり耐えてるし昇格してプレミアで見たい」「坂元うまいわ。とにかくコベントリーと一緒に昇格してほしい」「坂元のゴールだろぉ 触るなよ笑」「トラップで反転するのうまいな。流石育英産」といったコメントが寄せられた。（FOOTBALL ZONE編集部）