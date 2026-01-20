様々な人気キャラクターの公式ライセンスグッズを展開している家庭用品・日用品・雑貨メーカー「スケーター」から、ディズニーキャラクター「ベイマックス」の「ブラインド 竹箸21cm BOX」が登場！

様々なコスチューム姿がかわいい「ベイマックス」のお箸全10種が一箱に詰まっています☆

スケーター ディズニー『ベイマックス』ブラインド 竹箸21cm BOX

価格：7,700円（税込）

サイズ：長さ21cm

販売場所：スケーター公式オンラインショップ、全国の雑貨店、量販店など ※雑貨店、量販店では一膳から購入可能です

スケーターから、ディズニー・アニメーション映画『ベイマックス』のキャラクターをデザインした「ブラインド 竹箸21cm BOX」が登場！

「ベイマックス」が描かれたボックスの中に、10膳のお箸が入っています。

また、個包装は開封するまで中身が分からないドキドキ感を楽しめる、ブラインドパッケージ仕様です。

ケア・ロボット「ベイマックス」の愛らしい姿が、毎日の食卓にほっとするひとときを届けてくれます。

ユニークなコスチューム姿のベイマックス

『ベイマックス』の主人公であるケア・ロボット「ベイマックス」の様々な姿を楽しめるデザインのお箸です。

サンタクロース、着物、柔道着、力士、スーツ姿など、季節や日本文化を感じさせるユニークなイラストが描かれています。

シークレットデザイン1種を含めた全10種類のラインナップとなっており、コレクションとしても楽しめます☆

毎日の食事に使いやすい機能性

デザインの楽しさだけでなく、毎日使うお箸としての機能性にもこだわっています。

箸先には滑り止め加工を施しているため、麺類や豆類などの食べ物も掴みやすく、快適に食事ができます。

また、家庭用食器洗い乾燥機に対応しており、使用後のお手入れも簡単で衛生的です☆

さらに天然竹を使用した日本製のお箸は、軽量で手になじみやすいのが特長。

長さは大人も使いやすい21cmサイズを採用しています。

個包装のブラインド仕様

「ベイマックス」の竹箸は、個包装のブラインド仕様となっています。

パーティーでのプチギフトや、家族や友人と何が出るか楽しみながらシェアするのにもぴったりです。

1BOX（10膳入り）で、全柄をコレクションする楽しみも広がります。

食事タイムが楽しくなる、ユニークな衣装がポイントの「ベイマックス」の竹箸！

ディズニー・アニメーション映画『ベイマックス』デザインの「ブラインド 竹箸21cm BOX」は、スケーター公式オンラインショップ、全国の雑貨店、量販店などで販売中です。

