Snow Man向井康二主演『Dating Game』Blu-ray＆DVD BOX特典映像は未解禁含む118分 キスシーンの裏側も…30秒映像公開
Snow Manの向井康二がタイ俳優のマーチ=チュターウット・パッタラガムポンとW主演したタイBLドラマ『Dating Game〜口説いてもいいですか、ボス!?〜』のBlu-ray＆DVD BOXの発売（2月25日）に先立ち、特典映像の詳細が解禁された。あわせて、特典映像から30秒の映像が先行公開された。
【写真】共演者も思わずにっこり！肩を組み仲良しな向井康二＆マーチ
特典映像は、マーチ、向井、フルーク＝ナタット・シリポントーン、ユド＝タンタット・ターリンピロム4人のスペシャルインタビュー、撮影の日々を追った大量の映像や撮り貯めたインタビューから選りすぐりのシーンを盛り込んだビハインドシーン、放送直前に行われた“Love At 1st EPイベント”、最終話直前に行われた“The Lasting Love EP Final イベント”を含む、“口説ボス”ファンにはたまらない118分という長尺の特典映像が封入される。キスシーンの裏側や、向井が語る本作を観たSnow Manメンバーの裏話など、まだ世に出ていない未解禁の映像特典も。
本作は、全編タイで撮影された新感覚の異文化ラブストーリー。向井がタイドラマ史上初の日本人主演として全編タイ語での演技に挑んだ。日本でもファンが多いフルークとユドら、今タイで人気も実力もあるキャストたちが共演している。
スタッフ陣もタイで最高のクリエイターが集結。脚本は胸キュン新世代BLドラマ『Cutie Pie』や『Close Friend』など、象徴的なタイBLドラマを手がけたクリエイティブチームが集結。さらに、多くの名作を生み出してきた実力派脚本家・マヤ氏、All-Write Teamらとのコラボレーションが実現。
日本とタイ、異なる価値観を持つ2人が出会い、ぶつかり合いながらも絆を深めていく姿を描いた、時にコミカルで、時に胸を打つ物語が紡がれ、国や文化の壁を超え、観る人の心に温かな余韻を残すラブストーリー。
