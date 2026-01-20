長塚圭史作『ポルノ』、24年ぶりに上演決定 玉置玲央＆前田敦子らキャスト解禁【コメントあり】
劇作家・長塚圭史氏による戯曲『ポルノ』が、劇団ゴジゲン主宰・松居大悟氏の演出により東京、福岡、大阪で公演されることが決定。そのキャストがきょう20日に発表された。
【画像】戯曲『ポルノ』公演ビジュアル
1996年に「阿佐ヶ谷スパイダース」を旗揚げし、劇作家・演出家・俳優として2000年代以降の日本演劇界を牽引する長塚氏。『ポルノ』は、その長塚率いる「阿佐ヶ谷スパイダース」の旗揚げ公演『アジャピートオジョパ』に新たなエピソードを加え、2002年に上演された作品。エンターテインメントでありながら、現実と妄想のあいだを行き来する、不思議であたたかく、そして少しスリリングでハートフルホラーな物語を描き出し、その世界観が高く評価された。
今回この『ポルノ』の演出を、映画監督としても活躍する松居氏が挑む。02年に地元・福岡の劇場で本作を観た体験が、自身の演劇の原点になっていると語る松居氏は、16年に下北沢ザ・スズナリにて長塚作『イヌの日』を独自の感性で演出し、大きな話題を呼んだ。舞台のみならず映画の世界でも、人間の不器用さやささやかな日常を繊細かつ誠実に表現し続けてきた松居が、10年越しの想いを胸に、長塚が生み出した名作『ポルノ』を新演出版として上演する。
7人の男女を演じるのは、劇団「柿喰う客」の中心メンバーで、近年は大河ドラマ『光る君へ』やドラマ『しあわせな結婚』が話題になるなど映像でも活躍する玉置玲央。映画・ドラマだけに留まらず舞台での活躍も目覚ましく、その確かな表現力で注目を集める前田敦子。『弱虫ペダル』やミュージカル『刀剣乱舞』などの2.5次元作品で確かな実績を重ね、近年はストレートプレイや映像作品でも活躍する鳥越裕貴。劇団「ヨーロッパ企画」の劇団員として活動する傍ら、外部の舞台や映像作品、ナレーションでも活躍する藤谷理子。舞台や映像のみならず『ZURULABO』で舞台の脚本や演出、漫画の発表など多方面でその存在を知らしめる小野寺ずる。大河ドラマ『いだてん』やNHK総合連続テレビ小説『らんまん』をはじめ話題のドラマ・映画・舞台で幅広く活躍する岩本晟夢。劇団ゴジゲンの劇団員であり舞台を中心に活動しながら、映画やCMなど多才ぶりを発揮するうぇるとん東。
我喜屋位瑳務氏のイラストによる公演ビジュアルも解禁された。松居の強い思いにより映画『ちょっと思い出しただけ』の宣伝ビジュアルでタッグを組んだデザイナー・大島依提亜に依頼。映画のポスターやパンフレット、書籍の装丁、美術展の宣伝物など数多くの優れたデザインを手がけてきた大島のアイデアによって、我喜屋位瑳務による描き下ろしイラストが実現した。
東京公演は4月2日から12日まで下北沢・本多劇場で、福岡公演は4月15・16日に西鉄ホールで、大阪公演は4月25・26日にサンケイホールブリーゼで行われる。
【コメント】
■松居大悟
見たことのない役者による聞いたこともないせりふの数々に、目が離せなくて脳が揺さぶられて、劇すごいや！と心は持っていかれて。2002年、阿佐ヶ谷スパイダース『ポルノ』を福岡で見た高校生の頃のことだ。同じ時、玉置玲央は東京で同公演を見ていたらしい。彼と僕と本作プロデューサーの時田さんは2010年にゴーチ・ブラザーズに入所した同期で。玲央と時田さんと、「いつかはポルノをやりたいね」とずっと話していた。2016年に阿佐ヶ谷スパイダースの『イヌの日』を上演した時よりも前の話だ。念願だった方々ともご一緒します。前田敦子さんは映画でよくご一緒していて、舞台で初めてやれることがうれしい。藤谷理子さんはヨーロッパ企画でずっと見てきて、どうしても本作に参加してほしかった。小野寺ずるさんは劇団時代からの縁で、ググッと客席を持ち上げてくれるパワフルなお方。岩本晟夢さんは映画の熊本オーディションで出会って、東京にやってきたイノセント。鳥越はゴーチのダイナモで、うぇるとんはゴジゲンのダイナモだ。フライヤーのデザインは、映画でお世話になった大島依提亜さん。舞台のデザインは初めてなのだそう！イラストは我喜屋位瑳務さん。『ポルノ』のイメージがぐんぐん湧きます。AIが何もかも表現してしまいそうな時代の、どんな表現も審査され、どんな言葉も管理される世界で。『ポルノ』を届ける土台は固まりました。正しいか間違いかはどうだってよくて、自分の正義を容赦なく振りかざす本作を浴びてほしいです。心を込めて問題作を届けます。2026年4月に東京と福岡と大阪にて。劇場でお待ちしております。
■玉置玲央
人生で初めて観た商業規模のお芝居が、阿佐ヶ谷スパイダースの『ポルノ』でした。高校生だった自分にはあまりにも刺激的で眩しくて、こんな世界があるのかと、こんな演劇があって良いのかと打ちのめされたのを覚えています。松居大悟も福岡で全く同じ思いをしたようで、そんな私たちが今、同じ事務所に所属して同期で、演出家と俳優としてこの作品に立ち向かおうとしていることに運命めいたものを感じざるを得ないのです。ようやくその運命をお届けできます。お楽しみに。
■前田敦子
この作品に参加します。美和子を演じます。それぞれの「普通」は、他の誰かにとっては普通じゃないのかもしれない。そもそも、普通なんて言葉はないのかもしれない。演劇でしか挑戦できない内容だと思います。私自身にとっても特別な時間になりそうです。楽しみます！
■鳥越裕貴
「『ポルノ』をやれる」と下北の居酒屋で松居さんがうれしそうに話されていました。その『ポルノ』に参加できること本当にうれしく思います。脚本を初めて読んだ後、絶対にないとは言い切れない世界線をのぞいてしまったような、何とも言えない感覚になりました。衝撃的でありながら、ところどころにある台詞のズレの可笑しさにも惹かれました。演劇だからこそ立ち上がる空気を劇場で共有できたら幸いです。
■藤谷理子
演劇界の名作『ポルノ』を観たことのなかった不勉強者の私は、こちらのお話をいただいてすぐ、演劇博物館のデジタルアーカイブ鑑賞室に駆け込みました。パソコンの前で資料映像を観ながら、あまりのおもしろさに「こうやって観られる機会があったのになんでもっと早く観なかった！？」と自分をぶっ飛ばしたくなりました。この作品にかかわることができて、本当に光栄です。先輩方に食らいつきながら勉強させていただきます！
■小野寺ずる
年齢を重ねるごとに「平穏な日々」を願う気持ちが強くなっています。この刺激的なタイトルの脚本を読み平穏から離れていく人々の日々を確かに感じ、「参っちゃう！」と思いました。桜が咲く頃、華やかな皆さまとそんな参っちゃうに汗をかいて取り組めることに感謝します。お役目を立派に果たせるよう己を律して参ります。ご刮目ください。ご来場お待ちしております。
■岩本晟夢
初めて生で舞台を観たのが松居さんの作った作品でした。初めて映画に出演したのが松居さんの監督作品でした。自分にとって大事なきっかけになっている松居さんの舞台に立てる事とても興奮してます。今回の舞台でも何か自分にとって大事なきっかけがあるんじゃないかと楽しみにしてます。観にきてくださる方に楽しんで頂けるよう全力で頑張ります。
■うぇるとん東
出演のお話しをいただいた時は､あまりのうれしさに「これは夢？」と疑うほどでした。夢じゃなくて本当に良かった！『ポルノ』は､狂気にも見える愛情の中に､人間の滑稽さや愛おしさが詰まっていて､どの役もエキサイティングな魅力にあふれ､心揺さぶられました。僕の役は､ひたむきな愛を持つ役だと思います。この作品に挑める幸せと､豪華な共演者の方々とご一緒できる幸せをかみ締めて､作品創りに臨みます。
