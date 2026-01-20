安藤優子、留守番中の夫が腕を振るった「レシピはマル秘」 “オット飯”を披露「ほんとに素晴らしい」「愛の味でございますね」
キャスターでジャーナリストの安藤優子（67）が19日、自身のインスタグラムを更新。留守番をしていた夫が作った“オット飯”を公開し、反響を呼んでいる。
【写真】「レシピ教えてほしい」安藤優子が公開した、夫が作った「レシピはマル秘」の“オット飯” ※4枚目から
安藤は「昨日は日テレで収録だったので、タンちゃんと留守番のオット飯」と、夫が用意した食事を披露。イチオシとして「たっぷりの大根おろしとカラスミのパスタ！」を挙げ、「レシピはマル秘（笑）らしいのですが、絶品でした」と感想をつづっている。
さらに、「それとカムジャタンのリメイクで、韓国風おでんも！」とメニューを明かし、「最近リメイクの腕をあげまくっています（笑）感謝､感謝です。ご馳走さまでした！」と夫の料理の腕前を称賛した。
投稿には、外出前の安藤の姿や、食卓に並んだシンプルながらも満足感がありそうな料理の写真、愛犬・タンちゃんの様子も収められており、穏やかな日常が伝わる内容となっている。
コメント欄には「『オット飯』羨ましい限りです」「カラスミパスタたまりませんね」「レシピ教えてほしいです」「御主人様のお料理は愛の味でございますね」「旦那様 ほんとに素晴らしいです」「夫めし、、いいですね」など、料理や夫婦の関係性を称賛する声が寄せられていた。
