昨年6月に乃木坂46から卒業した女優の中村麗乃（24）が、舞台「ぽっぷす？」（4月16日初日、東京国際フォーラムホールCほか）に出演することが20日、分かった。卒業後初の舞台出演となる。

台本・演出を鈴木勝秀氏が手がけ、「誰もが知っていて、誰もが口ずさめる音楽＝ポップスの力」を現代の舞台空間によみがえらせることを目指したオリジナル作品。音楽は大嶋吾郎氏が担当し、生演奏でステージを彩る。鈴木の「かつて歌謡曲やアイドルソングが持っていた、世代を超えて人をつなぐ力を、いま再び舞台で体験できないか」という問いをきっかけに誕生したという。全編をロックテイストの昭和歌謡風オリジナル楽曲で構成し、観客が“見る”だけでなく、会場全体”で歌い、踊り、参加する”これまでにない体験型のエンターテインメントになるという。

中村はヒロインのルリコを演じる。「今回オリジナル作品ということで、どのような空間に仕上がるかとてもワクワクしています。生演奏でお届けする音楽はもちろん、参加型のエンターテインメントとして皆さまと楽しい時間が過ごせたらと思います。どうぞよろしくお願いいたします！」と呼びかけた。主演のアンザイ役は昨年ソロデビューしたISSEI（21）が務める。

東京公演は4月16日から19日まで全6公演。大阪公演は森ノ宮ピロティホールで同24日と25日、全2回公演を行う。