º£·î£²£µÆü¤Ë³«ºÅ¤µ¤ì¤ëÂè£¶£·²óÆÊÌÚ¸©·´»ÔÄ®ÂÐ¹³±ØÅÁ¡£º£Ç¯¤Ï¥«¥ó¥»¥¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¤È¤Á¤®¤Î¥È¥é¥Ã¥¯¤«¤é½é¤Î¥¹¥¿ー¥È¡õ¥Õ¥£¥Ë¥Ã¥·¥å¤È¤Ê¤ê¡¢ÂÍø»Ô£Ã¤¬½é½Ð¾ì¡£²áµîºÇÂ¿¤ËÊÂ¤Ö£³£±¥Áー¥à¤¬»²²Ã¤·¡¢¤Õ¤ë¤µ¤È¤Î¤¿¤¹¤¤ò¤Ä¤Ê¤®¤Þ¤¹¡£
º£²ó¡¢µîÇ¯Áí¹çÍ¥¾¡¤ò²Ì¤¿¤·¤¿Æá¿Ü±ö¸¶»Ô£Á¤ÎÃíÌÜ¤Î¹â¹»À¸¥é¥ó¥Êー¤ò¾Ò²ð¤·¤Þ¤¹¡£Æá¿ÜÂóÍÛ¹â¹»£³Ç¯¡¢£±£·ºÐ¤ÎÅºÅÄ¸öÅÍÁª¼ê¤Ç¤¹¡£
¿ÈÄ¹¤Ï¹â¹»£³Ç¯´Ö¤Ç£±£µ¥»¥ó¥Á¿¤Ó£±£·£²¥»¥ó¥Á¡Ä¤½¤ÎÂÎ¤ò»È¤Ã¤¿¤¤ì¤¤¤Ê¥Õ¥©ー¥à¤Ç¿¤Ó¤ä¤«¤ËÁö¤ê¤Þ¤¹¡£º£·î£±£¸Æü¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤¿Á´¹ñÅÔÆ»ÉÜ¸©ÃË»Ò±ØÅÁ¤Ë¤â½é¤á¤Æ½Ð¾ì¤·¡¢£´¶è¤òÁö¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
ÅºÅÄÁª¼ê¤ÏÊ¡Åç¸©ÅÄÂ¼»Ô½Ð¿È¤Ç¤¹¡£Æ°²èÅê¹Æ¥µ¥¤¥È¤ÇÆá¿ÜÂóÍÛ¹â¹»¤òÃÎ¤ê¡¢±Û¶Æþ³Ø¤·¤Þ¤·¤¿¡£ÅºÅÄÁª¼ê¤ò¥µ¥Ýー¥È¤¹¤ë¤Î¤¬ÁÄÊì¤ÎÄç»Ò¤µ¤ó¡£ÅºÅÄÁª¼ê¤È¤È¤â¤Ë¼«Âð¤òÎ¥¤ì¡¢¥¢¥Ñー¥È¤Ë£²¿Í¤Ç½»¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤¹¡£
¼«¿È£²²óÌÜ¤Î·´»ÔÄ®±ØÅÁ¤ËÎ×¤àÅºÅÄÁª¼ê¤Ï¡¢µîÇ¯¤ÏÆá¿Ü±ö¸¶»Ô£Â¤Ç¡¢º£Ç¯¤Ï£Á¤Ç±ýÏ©¤Î¥¢¥ó¥«ー¤òÌ³¤á¤ëÍ½Äê¤Ç¤¹¡£¤³¤Î½Õ¤«¤éÎ©¶µÂç³Ø¤Ø¤Î¿Ê³Ø¤¬·è¤Þ¤ê¡¢ºÇÂç¤ÎÌÜÉ¸¡¢È¢º¬±ØÅÁ¤Ë¸þ¤±¤Æ¡¢¤Þ¤º¤Ï¤³¤ÎÅß¤ÎÆÊÌÚÏ©¤ò¶î¤±È´¤±¤Þ¤¹¡£