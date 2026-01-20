4月3日から5日間、横浜の街全体で開催される新たな都市型フェス「CENTRAL MUSIC ＆ ENTERTAINMENT FESTIVAL 2026」の第二弾出演アーティストと、出演日程が発表された。

第二弾出演アーティストとして発表されたのは、新しい学校のリーダーズ、amazarashi、Awich、ORANGE RANGE、CANDY TUNE、CUTIE STREET、CHiCO with HoneyWorks、羊文学、優里、凛として時雨の10組。発表済みの13組と合わせ、計23組が出演する。

日程は以下の通り。

＜CENTRAL STAGE＠Kアリーナ横浜＞

・4月3日 ＝LOVE、乃木坂46（16名前後のメンバーでの出演を予定）、FRUITS ZIPPER、モーニング娘。'26

・4月4日 amazarashi、ORANGE RANGE、結束バンド、凛として時雨

・4月5日 ちゃんみな、HANA、優里

＜Echoes Baa2026＠横浜赤レンガ倉庫 赤レンガパーク特設会場＞

・4月4日 新しい学校のリーダーズ、Awich、キタニタツヤ、CHiCO with HoneyWorks、NOMELON NOLEMON、YOASOBI

・4月5日 Aooo、asmi、CANDY TUNE、CUTIE STREET、羊文学、MAISONdes

昨年初開催された同フェスのコンセプトは「日本の響きを世界へ」。Kアリーナ横浜、横浜赤レンガ倉庫、KT Zepp Yokohama、臨港パークといった「音楽の街」横浜を代表する4会場を使用し、音楽とエンターテインメントの融合で横浜の街を音楽に包み、街そのものが巨大なフェス空間となる。