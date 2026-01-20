真っ白な雪景色の中でお散歩を楽しんでいたという柴犬さん。お気に入りのボールを投げてみると…。まるでコント？まさかの反応が面白すぎると話題になっているのです。

ツッコミが殺到することとなった、柴犬らしい『ツンデレ』が微笑ましい光景は記事執筆時点で184万回を超えて表示されており、7万件のいいねが寄せられることとなりました。

【動画：犬にボールを投げた結果→『喜んで遊ぶかな』と思ったら…コントのような『まさかの反応』】

柴犬にボールを投げた結果…

Xアカウント『@shibaharu3014』に投稿されたのは、柴犬「ハル」ちゃんのお姿。この日、真っ白な雪景色の中でお散歩を楽しんでいたのだといいます。

ふわふわの雪に可愛い足跡を残しながら、のんびりとマイペースに歩いていたというハルちゃん。飼い主さんがお気に入りのボールを見せて、ポンッと投げてみると…。

まるでコントのような『まさかの反応』に反響

チラリと視線を向けたものの、すぐにプイッと反対方向を向いてしまったのだそう。

ポツンと取り残されたボール、反対側に歩いていってしまったというハルちゃん。一度、チラリとボールのほうに視線を向けたものの…遊ぶ気分ではなかったのかと思いきや、次の瞬間…。

ギリギリまで興味のないフリをしてボールに近づき…勢い良くボールにゴロスリを始めたというハルちゃん。

雪の上で豪快かつ勢い良くゴロンゴロンと転げ回るお姿は、つい数秒前のハルちゃんとはまるで別犬のようだったのだそう。

飼い主さんの『いったん興味ないフリをするタイプ』という表現がぴったり過ぎる、ツンデレ感に溢れるその光景は多くの人々を笑顔にすることとなったのでした。

この投稿には「ツンデレ柴の本領発揮ですね」「一瞬振り返って場所確認したｗ」「オチが独特！」「初めて見るタイプだったｗ」「フォルムがthe柴犬って感じでめちゃくちゃかわいい」「めちゃくちゃ分かるｗ」など多くのコメントが寄せられています。

マイペースな柴犬の女の子♡

2016年3月14日生まれのハルちゃんは、マイペースでツンデレな女の子。美食家でこだわりが強いところなど、柴犬らしいツンデレな一面もたくさんある魅力のひとつ。とはいえ、妹ちゃんの見守りをしてあげるなどとっても優しいところもたくさんあるのだといいます。

ご家族に溺愛されながらのびのびと幸せに暮らすハルちゃんのお姿は、柴犬ならではの魅力、たくさんの癒しを発信し続けています。

写真・動画提供：Xアカウント「@shibaharu3014」さま

執筆：ayano

編集：わんちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。