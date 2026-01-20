グレートピレニーズ2頭のリードを引く女の子の姿が反響を呼んでいます。

話題となっている投稿は記事執筆時点で11万回再生を突破し、「たくましすぎるw」「成長の証だね」「みんな可愛すぎる」といったコメントが寄せられることとなりました。

【動画：3歳の女の子が『超大型犬2頭の散歩』をした結果→大人顔負けな『たくましすぎる光景』】

4頭飼いの日常に密着したら…

YouTubeチャンネル「山奥暮らしのシュシュ」の投稿主さんは、4頭のわんこを飼っているそうです。そのうち、3頭は超大型犬！！さらに、3歳の女の子『LONO』ちゃんのママでもあります。

4頭とLONOちゃんは、とっても仲良し。中でも、一番年上のグレートピレニーズ『シュシュ』ちゃんとは、固い絆で結ばれているといいます。お散歩に行くと、シュシュちゃんのリードを引くのはLONOちゃんの役割。シュシュちゃんも、LONOちゃんを怪我させないように合わせて歩くことができるそうです。

3歳児が超大型犬2頭の散歩！？

この日は、グレートピレニーズ『ぼんぼん』ちゃんも一緒にお散歩に来ていました。LONOちゃんは、シュシュちゃん＆ぼんぼんちゃんのリードを持ちたいと希望したといいます。今まで2頭のリードを同時に持ったことはありません。3歳のLONOちゃんは、なんでもチャレンジしてみたい年頃なのだとか。

投稿主さんは、2頭のリードを持たせてみることにしたといいます。リードを2本持ったLONOちゃんは、とっても誇らしげな表情になったとか♪たくましい姿に、投稿主さんも成長を感じたそうです。

とはいえ、LONOちゃんにリードを持ってもらったぼんぼんちゃんが上機嫌になってしまったよう。安全のため、シュシュちゃんのリードだけをお願いすることにしたそうです。

2人の信頼関係にホッコリ♡

実は、シュシュちゃんよりもぼんぼんちゃんの方が引っ張り癖があるそうです。しかし、シュシュちゃんは、LONOちゃんとお散歩するときだけは絶対に引っ張らないのだそう。2人の信頼関係に、思わずホッコリしてしまいます…。

今はシュシュちゃん1頭だけのお散歩係ですが、3歳の女の子にとっては大変な作業。もう少し大きくなったら、4頭のわんこたちのリードを引く姿が見られるかもしれませんね！

この投稿には「本当の姉妹みたい」「見ているだけで和む」「大型犬との暮らしに憧れます」といったコメントが寄せられています。

YouTubeチャンネル「山奥暮らしのシュシュ」には、シュシュちゃん＆ビビちゃん＆むぅむぅちゃん＆ぼんぼんちゃん、そしてLONOちゃんの微笑ましい日常の動画が投稿されています。癒しと笑顔をもらいたい方は、ぜひチェックしてくださいね。

写真・動画提供：YouTubeチャンネル「山奥暮らしのシュシュ」さま

執筆：小泉 あめ

編集：わんちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。