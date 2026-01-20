室内だと邪魔になってた…アレの持ち運びが楽になる100均便利グッズ

出先でジャケットや手袋、マフラーなどを手に持って歩くのはちょっと面倒。バッグに入れると圧迫するうえ、落とし物の心配もありますよね。そんな悩みを解消してくれる便利グッズをセリアで発見しました！バッグの持ち手などに装着できるから、両手が空いて楽ちん。荷物をしっかりまとめられるので、安心して使えますよ。

商品情報

商品名：レザー風ジャケットホルダー ボタンタイプ

価格：￥110（税込）

サイズ（約）：幅3.9（キーホルダーパーツ含む）×全長23cm

販売ショップ：セリア

JANコード：4968583269480

ジャケットや小物の持ち運びに！セリアの便利な専用ホルダー

今回はセリアで見つけた『レザー風ジャケットホルダー ボタンタイプ』をご紹介します。

寒い季節や気温差のある時期は、ジャケットや手袋、マフラーなどを外す場面が増えますよね。そんなとき、置き場所に困ったり、うっかり置き忘れてしまった経験がある方も多いのではないでしょうか。

このアイテムは、そうした小さな困りごとをサポートしてくれる便利グッズです！

素材はフェイクレザー調で、落ち着いた雰囲気があります。

チープ感がなく、大人が使いやすい印象です。カジュアルなバッグにはもちろん、きれいめなバッグにもなじみやすく、さりげなく使えるのが嬉しいポイントです。

スナップボタンで着脱できて簡単に扱えるのもいいなと思います。

また、ボタンは2段階で調整できる仕様になっているのもポイント。

留める物の厚みや量に合わせて使い分けができます。

まとめたいアイテムをボタンで留めるだけなので、使い方はとてもシンプルです。

外出先で取り外した小物をバッグの中に無理に押し込む必要がなく、紛失や置き忘れ防止にも役立ちます。

手袋をまとめてみましたが、厚みがあるにもかかわらず、しっかりとボタンを留めることができました。

バッグの持ち手につけられるから両手が空いて快適！

バッグの持ち手などに装着できるので、バッグ内を圧迫しません。

バッグに取り付けることで、ジャケットや手袋、ストールなどを楽に持ち運べます。

今の季節は出先で屋内に入った際に、マフラーを手で持って歩くのが面倒に感じることがありますよね。

そんなときは、このホルダーでまとめることで両手が空いて快適！

お買い物の際に邪魔にならず、落とし物の心配も軽減されますよ。

セリアの『レザー風ジャケットホルダー ボタンタイプ』。ジャケットや小物を楽に持ち運びたい方や、置き忘れ対策をしたい方は、ぜひチェックしてみてくださいね。

※記事内の商品情報は筆者購入時点（2025年12月）です。店舗により在庫切れ、取り扱っていない場合があります。