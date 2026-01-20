「見た目は正直イマイチ…」ある機能が付いた100均ケアグッズ
商品情報
商品名：レッグシェイプローラー
価格：￥220（税込）
販売ショップ：ダイソー
JANコード：4550480869933
見た目はちょっと驚くけれど…？ダイソーの「レッグシェイプローラー」の構造
ダイソーで購入できる「レッグシェイプローラー」は、220円（税込）の商品です。
まず目を引くのが、ローラー部分にびっしりと配置された突起（いぼいぼ）です。
まじまじと見ているとなんだかおどろおどろしく見えるほどのインパクトがあり、集合体に対して敏感な方には少し厳しい見た目をしていますが、このいぼいぼ付きのパーツが肌にしっかりと刺激を与えてくれます。
自分の「ベスト」に合わせられる！スライドパーツで締め具合を調整
使い方は、ローラーで足首から太ももまでを両サイドから挟み込むように上下に転がすだけです。パーツがグイッと足のお肉に刺激を与え、心地よくマッサージできます。
この商品の大きな注目ポイントは、グリップ部分に搭載された「スライドパーツ」です。この位置を調整することで、足への締め具合を調整することが可能。
体格やその日のコンディションに合わせて強度を変えられるため、程よい心地よさでマッサージできます。
お風呂でも使える！日常の「ながらケア」に最適な一台
さらに、このローラーは水に濡れても問題ない素材で作られているため、お風呂の中で湯船に浸かりながらでも使用可能です。リラックスタイムにマッサージを気軽に取り入れられます。
調整機能については、開き幅を最小にしても緩めに感じられることがあります。強い刺激がお好みの方には物足りないかもしれませんが、強く当てすぎることを防げるという意味でメリットとも言えそうです。
ダイソーの「レッグシェイプローラー」は、220円とは思えない調整機能とお風呂対応が魅力の、実用性の高いアイテムでした。日々の足の疲れを手軽にリフレッシュしたい方は、ぜひチェックしてみてください。
※記事内の商品情報は筆者購入時点（2026年1月）です。店舗により在庫切れ、取り扱っていない場合があります。