山沿いを中心に積雪が増える見込み、電線などへの着雪に注意を【これからの天気(1月20日11時40分現在)｜新潟】
これからの気象情報です。
◆警報・注意報
現在、上・中・下越に大雪・着雪注意報、上・中・下越と佐渡に風雪・波浪注意報が発表されています。
大雪や電線などへの着雪に注意してください。
◆20日(火)これからの天気
各地とも雪が降るでしょう。降り方の強まるところがあり、山沿いを中心に積雪が増える見込みです。吹雪くところもあり見通しが悪くなることもありそうです。
降水確率は、50%以上と高くなっています。
◆20日(火)の予想最高気温
最高気温は、-1～2℃の予想です。
各地とも昨日より低く、上越市は11℃低いでしょう。
平年と比べると4℃前後低くなりそうです。
