これからの気象情報です。



◆警報・注意報

現在、上・中・下越に大雪・着雪注意報、上・中・下越と佐渡に風雪・波浪注意報が発表されています。

大雪や電線などへの着雪に注意してください。



◆20日(火)これからの天気

各地とも雪が降るでしょう。降り方の強まるところがあり、山沿いを中心に積雪が増える見込みです。吹雪くところもあり見通しが悪くなることもありそうです。

降水確率は、50%以上と高くなっています。



◆20日(火)の予想最高気温

最高気温は、-1～2℃の予想です。

各地とも昨日より低く、上越市は11℃低いでしょう。

平年と比べると4℃前後低くなりそうです。