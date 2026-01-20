歌手のLiSAさんが1月18日、自身のインスタグラムと公式X（旧・Twitter）で南国を訪れたバケーション写真を公開しました。昨年行われた「LiSAパッチウォークツアー」のファイナル終了後、一息ついた様子を伝えています。

【写真を見る】【 LiSA 】 「冷たいものと冷えること我慢してたから、一回ぜんぶ解放した」 南国でリフレッシュ中の近影を公開





LiSAさんは「#LiSAパッチウォークツアー ファイナルを迎えたら2025年が終わっていたので、夏と秋と冬を取り戻しに」と投稿。多忙を極めた2025年から新春のツアー完走までを駆け抜け、遅れてやってきた冬休みを「やっと年明けたー！ようこそ2026年！」と喜びたっぷりに表現しています。









投稿された写真からは、美しいインフィニティプールを楽しむLiSAさんの姿や、海岸線の夕景、現地で味わった料理やスイーツの数々が確認できます。特にブルーシールのアイスクリームと思われる写真もあり、沖縄方面を訪れた可能性もうかがえます。















LiSAさんは続けて「冷たいものと冷えること我慢してたから、一回ぜんぶ解放した 無事駆け抜けられて本当によかったーー！」と投稿。ツアー期間中は体調管理のため控えていた冷たい食べ物や水泳などを、ツアー終了後に思い切り楽しんだ様子を明かしています。





また「駆け抜けられるように支えてくれた母と！今年還暦だって！びっくり！いつまでも元気で過ごせますように」との言葉から、このバケーションには母親も同行していることが分かります。









この投稿に「家族旅ですね ゆっくり休んでください」「LiSAちゃんの癒されてる顔見てるとこっちも癒されます」「かき氷！？おいしそーご褒美だいじ、親孝行もすてきっ いっぱい楽しんでね」「全て解放して、家族で満喫して下さい」「制限からの全開解放、最高にハッピーで清々しいご褒美タイムになりましたね」などの声が寄せられています。



【担当：芸能情報ステーション】