カタール・フットボール・イベントの地元組織委員会（ＬＯＣ）は、カタール・フットボール・フェスティバル２０２６を３月２６日から３１日まで開催すると発表した。

同フェスティバルでは、欧州王者と南米王者が対戦する男子のフィナリッシマ２０２６に加え、カタール、サウジアラビア、エジプト、セルビアが参加。参加各国にとっては、２０２６年北中米Ｗ杯に向けた準備状況と実力を評価する機会となる。カタール・フットボール・フェスティバルで予定されている６試合は以下のとおり。

【フィナリッシマ２０２６】

・３月２７日

スペイン（欧州王者）対アルゼンチン（南米王者）

ルサイルスタジアム

【国際試合】

・３月２６日

エジプト対サウジアラビア

（アフマド・ビン・アリ・スタジアム）

カタール対セルビア

（ジャシム・ビン・ハマド・スタジアム）

・３月３０日エジプト対スペイン

（ルサイル・スタジアム）

サウジアラビア対セルビア（ジャシム・ビン・ハマド・スタジアム）

・３月３１日

カタール対アルゼンチン（ルサイル・スタジアム）

●…カタール観光局の公式マーケティング・プロモーション部門であるＶＩＳＩＴ Ｑａｔｏｒとカタール航空との提携により、２０２６年２月１日より、海外ファン向けの限定旅行パッケージを販売開始。試合チケットは２０２６年２月２５日よりｒｏａｄｔｏｑａｔａｒ．ｑａで販売開始となる。

ＬＯＣサッカーイベント担当会長のシェイク・ハマド・ビン・ハリーファ・アル・サーニー氏は「Ｗ杯を前に、世界のトップサッカースターを迎える準備を進める中、世界中から選手やファンの皆様をお迎えできることを楽しみにしています。世界のサッカーコミュニティに再び門戸を開けることを光栄に思います」と話した。ハマド氏は「カタール・フットボール・フェスティバルの開催は、世界クラスの体験を提供するという私たちのコミットメントを反映し、世界のサッカーにおける信頼できるパートナーとしてのカタールの地位を再確認するものです」と続けた。