¡¡ºòµ¨¤Þ¤ÇÆüËÜ¥Ï¥à¤Ç¥×¥ì¡¼¤·¤¿¥É¥ê¥å¡¼¡¦¥Ð¡¼¥Ø¥¤¥²¥óÅê¼ê¡Ê35¡Ë¤¬¡¢¥á¥Ç¥£¥«¥ë¥Á¥§¥Ã¥¯¤Ç´ð½à¤òËþ¤¿¤µ¤º¡¢´Ú¹ñ¥×¥íÌîµå¡¦SSG¥é¥ó¥À¡¼¥¹¤ÈºÇ½ªÅª¤Ë¹ç°Õ¤Ë»ê¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¤È20Æü¡¢´Ú¹ñ¥á¥Ç¥£¥¢¡Ö¥¹¥Ý¡¼¥Ä¥½¥¦¥ë¡×¤¬Êó¤¸¤¿¡£
¡¡¥Ð¡¼¥Ø¥¤¥²¥ó¤Ï2014Ç¯¤Ë¥¿¥¤¥¬¡¼¥¹¤Ç¥á¥¸¥ã¡¼¥Ç¥Ó¥å¡¼¡£¼ç¤Ëµß±ç¤È¤·¤Æ¥¿·³¤Ç19Ç¯¤Þ¤Ç¥×¥ì¡¼¤·¡¢20Ç¯¤«¤éÆüËÜ¥Ï¥à¤Ë°ÜÀÒ¡£ÀèÈ¯¤È¤·¤Æ2Ç¯´Ö¤Ç·×13¾¡¤òµó¤²¤¿¡£22Ç¯¤Ï¥«¡¼¥¸¥Ê¥ë¥¹¤Ç¥á¥¸¥ã¡¼Éüµ¢¤·¡¢23Ç¯¤Ë¤Ï60»î¹ç¤ËÅÐÈÄ¡£24Ç¯¤«¤éºÆÍèÆü¤·¡¢ºÆ¤ÓÆüËÜ¥Ï¥à¤Ç¥×¥ì¡¼¡£º£µ¨¤ÏÅÐÈÄ6»î¹ç¤Ë¤È¤É¤Þ¤ê¡¢3¾¡3ÇÔ¡¢ËÉ¸æÎ¨6¡¦08¤À¤Ã¤¿¡£¥á¥¸¥ã¡¼ÄÌ»»¤Ï206»î¹ç¤Ç18¾¡12ÇÔ¡¢ËÉ¸æÎ¨4¡¦98¡£NPBÄÌ»»¤Ï53»î¹ç¤Ç18¾¡19ÇÔ¡¢ËÉ¸æÎ¨3¡¦68¡£
¡¡ÆüËÜ¥Ï¥à¤òÂàÃÄ¸å¡¢ºòÇ¯12·î¤ËSSG¤È·ÀÌó¶â5Ëü¥É¥ë¡¢Ç¯Êð75Ëü¥É¥ë¡¢½ÐÍè¹â10Ëü¥É¥ë¤Î1Ç¯Áí³Û90Ëü¥É¥ë¡ÊÌó1²¯4000Ëü±ß¡Ë¤Ç·ÀÌó¤·¤¿¤ÈÊó¤¸¤é¤ì¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢¡Ö¥¹¥Ý¡¼¥Ä¥½¥¦¥ë¡×¤Ï¡Ö¥Ð¡¼¥Ø¥¤¥²¥ó¤Ï¥á¥Ç¥£¥«¥ë¥Á¥§¥Ã¥¯¤ÇµåÃÄ´ð½à¤òËþ¤¿¤»¤º¡¢ºÇ½ªÅª¤Ë·ÀÌó¹ç°Õ¤Ë»ê¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¡×¤ÈÊóÆ»¡£´Ú¹ñµå³¦¤Ç¤Î¥×¥ì¡¼¤Ï¼Â¸½¤·¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£
¡¡SSG¤Ï¥Ð¡¼¥Ø¥¤¥²¥ó¤ËÂå¤ï¤ê¡¢ºòµ¨¥«¡¼¥¸¥Ê¥ë¥¹¤Ç¥×¥ì¡¼¤·¤¿º¸ÏÓ¥¢¥ó¥½¥Ë¡¼¡¦¥Ù¥Í¥¸¥¢¡¼¥Î¤òÁí³Û85Ëü¥É¥ë¡ÊÌó1²¯3000Ëü±ß¡Ë¤Ç³ÍÆÀ¤·¤¿¡£