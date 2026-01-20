2024年12月に惜しまれながらも閉店をした東京・板橋区の中華料理店「丸鶴」。元カリスマホスト・城咲仁さんの実家で、城咲さんと妻の加島ちかえさんも店に立ってお店を支えた時期がありました。しかし疎遠だった親子がそこに至るまでには、加島さんのある「覚悟」があって── 。

【写真】「かわいい！」11歳年下の加島さんと実家の中華料理店を手伝う城咲仁さんのツーショット ほか（全20枚）

義父をリスペクトする夫にかけた言葉

城咲さんのご実家である中華料理店「丸鶴」

── 加島さんが結婚されたとき、すでにホスト業界を去っていた城咲さんですが、当時どのようなお仕事をしていらっしゃったのでしょうか？

加島さん：2021年に入籍したのですが、仁さんはそれまで14年間在籍していた事務所を退社して独立するという時期でした。テレビショッピングの出演など、芸能の仕事を続けつつ、コンサルや講演会、商品開発などもしていましたし、さらには実家の中華料理屋の引き継ぎについても話が出ていたころでした。

── ご実家は東京・板橋区の中華料理店「丸鶴」で、城咲さんが修業していた時期があったそうですね。

加島さん：つきあった当初、仁さんは中華料理屋さんを継ぐつもりはなく、ご両親とも疎遠な状態でした。でも私は彼のご両親も大好きで、仲よく絆を再構築してほしい願いがありました。このままだと長年お客さまに愛されてきた歴史がある店が義父の代で終わってしまうし、疎遠とはいえ、仁さんはご両親をリスペクトしているし、だったらそのまま終わると後悔するんじゃないのかと。お店の味は親子の絆の味でもあるし、「お店の味を残すとしたら息子のあなただと思うよ」って。何か仁さんができることがあるのではないかとふたりで話し始めました。

そこから、まずは義父と腹を割って話せる関係性にならないと始まらないし、「丸鶴」に関わるのならば中途半端な態度では人様は絶対に納得しないですし、真剣じゃないとほころびが出てしまう。なので入籍して3日後くらいでしたが、住み込み修行のため別居が始まりました。やるなら片手間じゃなくて住み込みで朝から晩まですべて学ぶ覚悟をもってやるほうがいい、と。

私は飲食業をしたことないので「継ぐ」という言葉の重みがわからなかったんですけど、仁さんにとっては決して軽く言える言葉ではなかったようです。というのもご両親が1杯300円のラーメンを大変な思いで作って提供し続けたことを知っているからです。仁さんとしては継ぐ、継がないというよりも「親父が1日でも長く厨房に立てるように支えたい。味は俺が鍋を振って残せるように努力します」という姿勢でした。

中華料理屋の油汚れを必死に掃除し続けた結果

丸鶴魂を込めて仕事に励むふたり

── 加島さんも住み込みで修業する城咲さんをサポートなさったそうですね。

加島さん：はい。自分も無責任なことを言ったきりではいけないと思っていたので、人手不足でお手伝いをお願いされたのをきっかけに、彼が別の仕事で店に出られない日や、忙しそうな日など、ホールの配膳や掃除、レジ打ち、品出しなどの仕事を覚えてお手伝いをするようになり。気づいたら彼の修行期間、私もほとんどお店に立っていました（笑）。自分も動いてないと協力しているとは言えないなと思ったので。

最初はお店の掃除からやらせてもらいました。中華料理屋は油で汚れることが多く、そういったしんどい掃除作業を私にやらせたくないと仁さんは思っていたようですが、「いい、いい、私が行くから！」と。週末に私が行くと仁さんも「ひとりではさせられない！」と参加するわけです。そしてふたりで黙々と隅々まで掃除してスっと帰るんです。やっぱり、掃除してきれいになった店内見ると、両親とも気持ちいいなってなるじゃないですか。

それに気づいた両親が連絡をくれると「やっといたよ、また何かあったら言ってね」って言って。そういう積み重ねから始めました。そしたら彼もどんどん本腰を入れて鍋が振れるようになり、常連さんもその姿を見てくれていたので「仁さんが本気なんだ」と応援してくれるようになりました。一つひとつに対する思いが実のあるものになったと、仁さん自身も感じることができるようになっていったように思います。本当によかったなと思いました。

── 疎遠だったご両親と城咲さんの関係を加島さんが雪解けに導いたのではないでしょうか？

加島さん：私の家族がすごく仲がよかったこともあって、やはり家族は仲がいいのがいちばんいいと思うんです。お義父さんと仁さんが仲よくしている様子を見ると、涙が出るくらいうれしいですね。

ご両親と城咲さんの関係も徐々に変わっていき…

── 城咲さんはその後「丸鶴」のチャーハンを冷凍で流通させるという形でお店の味を残すことにしたそうですね。

加島さん：父の味を残したいけど、芸能の仕事も捨てられない、自分が立ち上げた会社もこれからいろいろ挑戦したい。よくばりではあるのですが、両立しながら「どうしてもオヤジの味を残したい」と。それで冷凍チャーハンの流通ということを考え、義父に「案があるけど聞いてもらえませんか」と話をしました。それはもちろん、修業が終わって鍋を振れるようになった後です。

とはいえ、私たちも義父は職人なので半端なことは許せない人とわかっていますから、「お義父さんの味なので、ちゃんと業者との会議にもお連れして、納得のいく形になるまでやります。ご教示いただけますか」と。それで商品化することになりました。

あの味は丸鶴の本店の味を限りなく再現しています。ちゃんと修業したからこそ妥協が許されないこともわかってますし、お義父さんから応援をもらい、工場も厳選し原料も厳選しました。決して安くはない値段ですが、本店ができなかった「全国に届けることができる」「おうちで丸鶴の味を楽しんでもらう」ということ、義父へのリスペクトを込めた歴史と味を残すことを私たちなりのやり方で実現できました。構想から商品化まで約3年かかっていますけど、それだけ本気に向き合ったので、完成したときは義父も本当にうれしそうでした。

義父が引退して店を閉店してからは、地元の板橋区民にて夫婦で丸鶴炒飯を出店したりしています。丸鶴が老若男女に愛される味のお店だったので、ファミリーが集う場所に出ていきたいなと。不定期ではありますが、仁さんとお義父さんと現場で鍋を振って丸鶴の味を広げていきたいなという夢があります。

自分たちらしい「夫婦の形」が年々できている

ファミリーが集う場所で出店

── お祭りでの出店の様子はYouTubeチャンネルでも報告されていましたね。そんな「ジンチカちゃんねる」では、日ごろのおふたりの仲のいい姿も垣間見えるとファンの方たちにも好評のようですが、夫婦円満の秘訣などはありますか？

加島さん：ありがとうございます。結婚して自分たちらしい形が年々できてきているように思います。円満の秘訣かどうかわかりませんが、やはりコミュニケーションは大事にしています。私たちは難しい話というよりはくだらない話をするようにしていて。

わが家の場合ですけど、「ありそうでないCMソングを歌うリレー」とかを楽しんでいます（笑）。「何言ってんの？」ってなるようなくだらないことって、大事だと思うんですよ。普段からくだらない話をしていたら、困ったときに話しやすいじゃないですか。

ほかにも、ゲームセンターで1000円分コインゲームを童心に返って楽しんだり、あとは友人を巻き込んで食事をしたり、旅をしたり。ふたりで煮詰まるくらいなら友人の力を借りるのも手だなと思います。息が詰まらない環境をつくることが大事かなと思います。

夫婦で発信することで、悩んでいらっしゃるご夫婦が仲よく過ごせるきっかけになれば、うれしいね、と話しているんです。これからもSNSやYouTubeなどで、私たち夫婦のことをオープンにお話しして、飾らない素の姿をお見せしながら、世間のお役にたてたらいいなと思っています。

取材・文：加藤文惠 写真：加島ちかえ