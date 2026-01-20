「Switch2/Switch/PS5/PS4用コントローラ収納セミハードポーチ＜ブラックホワイト＞」が登場丈夫で軽量なEVA素材を使用
「Switch2/Switch/PS5/PS4用コントローラ収納セミハードポーチ＜ブラックホワイト＞」使用イメージ
コロンバスサークルは、「Switch2/Switch/PS5/PS4用コントローラ収納セミハードポーチ＜ブラックホワイト＞」を2月下旬に発売する。価格はオープン。参考価格は1,738円。
本製品は、耐衝撃に優れたEVA素材を使用したコントローラー収納用ポーチ。Nintendo Switch Switch 2用ProコントローラーやNintendo Switch用Proコントローラー、プレイステーション 5用ワイヤレスコントローラー「DualSense」、プレイステーション 4用ワイヤレスコントローラー「DUALSHOCK4」に対応し、ファスナータイプで、コントローラーの出し入れも簡単に行なえる。
コントローラーをキズや汚れからしっかりと保護でき、軽量で扱いやすく、持ち運びにも便利で、自宅での保管用の収納用品としても使用できる。
使用イメージ
パッケージ
【Switch2/Switch/PS5/PS4用コントローラ収納セミハードポーチ＜ブラックホワイト＞（型番：CC MLCHP BW）】
使用素材：EVA
付属品：ストラップ
対応機種：「Switch2用Proコントローラー」・「Switch用Proコントローラー」・「PS5用ワイヤレスコントローラー『DualSense』」・「PS4用ワイヤレスコントローラー『DUALSHOCK4』」
※本製品はコロンバスサークルのオリジナル製品であり、各社のライセンス製品ではありません。
※記載されている名称または商品名は各社の商標または登録商標です。
※画面は開発中のものです。本製品の仕様、形状、色は改良のため予告なく変更する場合があります。