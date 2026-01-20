中川翔子、オムツ姿の双子との3ショット公開「産後不安定」な現状も明かす「涙がでる」
【モデルプレス＝2026/01/20】歌手でタレントの中川翔子が1月19日、自身のInstagramを更新。双子との3ショットを披露し、反響が寄せられている。
【写真】40歳双子出産タレント「イケメン息子くん」オムツ姿の双子との3ショット
中川は「夜中になると考えちゃいます」とつづり、おむつ姿の双子を膝に乗せた3ショットを投稿。産後の中川は「キャパをこえる出来事がいろいろ重なっている」「双子育児、こんなにも物理的に手がたりない、大変とは想像できなかった」などと思わぬ状態になっていることを記した。
続けて「人に助けていただかないと動けない、人生ごと塗り変わってしまって混乱している 身体も戻らない、でもぜんぶ頑張らないといけない ホルモンのせいもあり涙がでる」と弱音を吐露しつつ「可愛いから まもるから 頑張るしかない が勝つから全然大丈夫」「まだまだ産後不安定ってことですね」と、自身を勇気づけている。
この投稿に「頑張りすぎないで」「応援してます」「双子ちゃんに癒されてる」「イケメン息子くん」「ホルモンのせいだから問題なし」「素敵なママ」などと注目が集まっている。
中川は、2023年4月に同年代のお相手との結婚を発表。2025年5月5日に妊娠を公表し、9月30日に双子男児を帝王切開で出産した。（modelpress編集部）
◆中川翔子、双子育児についての思いを吐露
◆中川翔子の投稿に反響
