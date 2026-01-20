くれまぐ・浅見めい、透明感溢れるすっぴん披露 スキンケア動画公開に「変わらない美しさ」「参考になる」と反響
【モデルプレス＝2026/01/20】超個性派“期限切れJK”3人組クリエイターユニット“くれまぐ”ことくれいじーまぐねっとの浅見めいが1月18日、自身のInstagramを更新。すっぴんを公開し、話題になっている。
【写真】25歳美人YouTuber「お肌が綺麗すぎる」透明感溢れるすっぴん姿
浅見は「＃浅見めいく ＃skincare」とハッシュタグを添え、動画を投稿。丁寧に洗顔をしたのち、ティッシュで水分を拭き取り、トナーパック、化粧水、乳液などでスキンケアをする様子が収められており、美しいすっぴんも披露している。
この投稿に「美肌の理由発見」「すっぴんも可愛い」「すっぴんの透明感すごい」「丁寧なスキンケア参考になる」「変わらない美しさ」「今日から真似します」「お肌が綺麗すぎる」などと反響が集まっている。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
【写真】25歳美人YouTuber「お肌が綺麗すぎる」透明感溢れるすっぴん姿
◆浅見めい、スキンケア公開ですっぴん披露
浅見は「＃浅見めいく ＃skincare」とハッシュタグを添え、動画を投稿。丁寧に洗顔をしたのち、ティッシュで水分を拭き取り、トナーパック、化粧水、乳液などでスキンケアをする様子が収められており、美しいすっぴんも披露している。
◆浅見めいの投稿に反響
この投稿に「美肌の理由発見」「すっぴんも可愛い」「すっぴんの透明感すごい」「丁寧なスキンケア参考になる」「変わらない美しさ」「今日から真似します」「お肌が綺麗すぎる」などと反響が集まっている。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】