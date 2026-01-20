「バチェラー4」休井美郷、挙式報告 こだわった会場での披露宴ショットに「リアルプリンセス」「ドラマみたい」と祝福の声
【モデルプレス＝2026/01/20】Amazon制作の婚活サバイバル番組「バチェラー・ジャパン」シーズン4に参加したタレントの休井美郷が1月19日、自身のInstagramを更新。結婚式を挙げたことを報告し、話題を呼んでいる。
【写真】「バチェラー4」出演美女「ドラマみたい」こだわった会場で結婚式
休井は「結婚式を挙げさせていただきました」と報告。「これまで出会ってきた人、離れていても見守ってくれた人、そして、隣にいてくれる存在。当たり前だと思っていた日常が、どれほど多くの支えの上に成り立っていたのか。あらためて気づかされた一日でした」と振り返り、式の写真を多数公開した。投稿された写真では、休井が純白のウエディングドレスに身を包み、夫とバージンロードを歩く姿や、キャンドルに照らされた幻想的な会場で撮影された美しいショットが公開されている。
また、休井は「こだわった会場のこと。デザインから仕上げたドレスのこと。世界観を表現した小物のこと。お色直しや、二次会のこと。少しずつ、日常の投稿と交えながら更新していきます」と今後の投稿予告も行っている。
この投稿に、ファンからは「おめでとうございます」「リアルプリンセス」「幸せそう」「素敵な式」「感動しました」「美しい」「ドラマみたい」といったコメントが寄せられた。
休井は2025年7月7日、入籍したことを報告。「『真実の愛』をやっと⾒つけることができました」と「バチェラー・ジャパン」のテーマとも絡めたメッセージで伝え、お相手とのウェディングフォトも公開した。（modelpress編集部）
◆休井美郷、挙式の様子を公開
◆休井美郷の挙式報告に反響
