庄司智春、妻・藤本美貴撮影の“薄毛”ショットが話題「びっくりした」「夫婦のやりとり尊い」
【モデルプレス＝2026/01/20】お笑いコンビ・品川庄司の庄司智春が1月18日、自身のInstagramを更新。妻でタレントの藤本美貴が撮影した写真を公開し、反響が寄せられている。
【写真】3児のパパ芸人「そんな訳ねぇだろ！」額が丸見えの“薄毛”ショット
庄司は「ミキティが 笑いながら ちょっとスマホ貸してみな！って言うから 渡したら 写真撮りだしてコレ 」と、藤本が撮影したという写真を投稿。横顔の庄司の頭が薄毛になっており「大事な部分 消しゴムマジックで消しやがったよ」「ふざけんな！そんな訳ねぇだろ！！」とつづっている。
この投稿に「髪の毛びっくりした（笑）」「夫婦のやりとり尊い」「仲良しすぎる」「憧れの夫婦」「ミキティさすが」「消しゴムマジックすごい」「愛がある」「笑いを熟知してる」などと注目が集まっている。
庄司は、2009年に藤本と結婚。2012年に長男、2015年に長女、2020年に次女が誕生した。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
