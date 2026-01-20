＝LOVE、デニム衣装で洗練された表情 5年ぶりカレンダーブック出版決定
【モデルプレス＝2026/01/20】指原莉乃がプロデュースするアイドルグループ＝LOVE（通称：イコラブ）が、5年ぶりとなるカレンダーブックを3月18日に小学館より発売することが決定した。
＝LOVEは2017年にデビューし、指原が作詞した「とくべチュ、して」がTBS系「第67回 輝く！日本レコード大賞」で作詩賞を受賞。2025年からは、グループ史上最大動員数となる＝LOVE 8周年ツアー「＝LOVE 8th ANNIVERSARY PREMIUM TOUR」を開催中で、ツアーファイナルは2026年4月、自身最大規模となる神奈川県・横浜スタジアムでの開催が決定している。グループとして確かなキャリアを積み重ね、表現の幅を広げてきた今の彼女たちだからこそ表現できる、“等身大の大人オシャレ”が詰まったカットを多数収録している。
集合カットはデニムを軸にした衣装で撮影。これまでの可憐さに加え、メンバーたちの洗練された表情や落ち着いた佇まいを切り取っている。ステージ上とはまた違う、素顔に近い表情や空気感も楽しめ、1年を通して今の＝LOVEとともに時を重ねられる1冊となっている。（modelpress編集部）
「いつもと違うスタイリングが見どころだと思います。新生活にエールを届けられるようなカレンダーブックになっていると思います」（齋藤樹愛羅）
「『ちょっぴりオトナの＝LOVE』をテーマに色々な衣装で撮影したので、皆さん楽しみにしていてください」（佐々木舞香）
「オシャレなデニム素材の衣装で撮影できました。4月始まりのカレンダーブックということですが、4月は私の誕生日があるなど、皆さんにとっても学校や仕事で色々なことが始まる月だと思います。このカレンダーブックを見ながら一緒に頑張って行けたらいいなと思います」（野口衣織）
「久々に全員で撮影できました！カレンダーブックを見ながら、1年間＝LOVEと一緒に楽しい思い出をたくさん作っていきましょう」（山本杏奈）
