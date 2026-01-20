「挨拶くらいは映ると思った」オーディション番組に出演も“全カット”の元K-POPアイドル、裏側を告白

ガールズグループAFTERSCHOOL出身のジョンアが、オーディション番組に出演したものの、ほぼ“全カット”という結果に終わった。

その舞台裏を本人が明かし、注目を集めている。

ジョンアは1月19日、自身のYouTubeチャンネルを通じて、TV朝鮮のオーディション番組『ミス・トロット4』に出演した際の舞台裏について明らかにした。

彼女は「私が出演していたこと、みんな知っているの？」と切り出し、「すごく期待していたけれど、コンディション的に歌をうまく歌えなかったのは事実だ。ただ、まさか丸ごとカットされるほどだったのかと思った。せめて挨拶くらいは映ると思っていた」と振り返った。

実際の放送では、登場シーンがわずかに映っただけだった。

（画像＝ジョンアYouTubeチャンネル）「挨拶くらいは映ると思っていた」と話すジョンア

この背景についてジョンアは「私は予選を3回受けた。思った以上に長いブランクを無視できなかった。ステージに立つこと自体がとても難しく、どう歌えばいいのかわからなくなっていた」と率直に語った。

それでも3次予選を見事に突破し、本番を迎えた。しかし「撮影中に風邪をひき、育児と撮影を並行していたこともあって、本番のステージでは声が出なかった。マスターたちもとても驚いていた」と述べた。「『声が出なくてもステージには立つ』と言った」とも伝えた。

最終的に脱落が決まったジョンアは、「その場で脱落が決まった瞬間、胸が痛んだ。下で本当にたくさん泣いた」と明かし、「努力を重ねたのに、その1％も見せられなかった現実が本当に悔しかった」と率直な心境を吐露した。

実力を発揮できず、ほぼ“全カット”という結果に終わったジョンアだが、『ミス・トロット4』側は、1月20日の放送で彼女の未公開スペシャル映像を公開すると予告している。

努力が報われなかった舞台は、未公開映像で評価されるのか。ジョンアの再挑戦に、改めて視線が集まっている。

◇ジョンア プロフィール

1983年8月2日生まれ。本名キム・ジョンア。ガールズグループSZ、KI5Fiveなどを経て、2009年にガールズグループAFTERSCHOOLのメンバーとしてデビュー。2012年にカヒが脱退すると、2代目のリーダーに。その後の2016年1月にグループを脱退。2018年4月にバスケットボール選手のチョン・チャンヨンと結婚し、2019年に息子を、2021年に娘を出産した。