元日向坂46佐々木久美、小顔際立つノースリドレス姿披露「お嬢様すぎる」「スタイルレベチ」の声
【モデルプレス＝2026/01/20】元日向坂46の佐々木久美が1月18日、自身のInstagramを更新。小顔際立つロングドレス姿を公開し、反響を呼んでいる。
【写真】29歳元日向坂「小顔すぎる」ノースリーブドレスで抜群スタイル輝く
佐々木は「生まれて初めてのファンクラブイベント」を開催したことをつづり、写真を投稿。アップスタイルヘアにノースリーブの黒いロングドレスを合わせ、小顔が際立つ姿を披露している。
この投稿に「お嬢様すぎる」「腕の長さ憧れる」「スタイルレベチ」「小顔すぎる」「美しい」「黒も似合ってる」などと話題が集まっている。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
◆佐々木久美、小顔際立つドレス姿披露
◆佐々木久美の投稿に反響
