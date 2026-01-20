セブン、あの辛口鮭「ぼだっこ」がおむすびに！「味噌あんかけちゃんぽん」と秋田県内限定発売
【モデルプレス＝2026/01/20】セブン‐イレブン・ジャパンでは、秋田県の郷土の味を活かした「ごま鮭おむすび ぼだっこ使用」と「味噌あんかけちゃんぽん」を、1月22日（木）より秋田県内のセブン‐イレブン123店舗限定で発売する。
今回登場するのは、秋田の方言で激辛の塩鮭を指す「ぼだっこ」を使用したおむすびと、秋田市内の中華料理店等で長年親しまれてきた、味噌のあんかけが特長のラーメンに着想を得た「味噌あんかけちゃんぽん」だ。
地域に深く根付いた食文化をセブン‐イレブンの商品として再現し、地元住民の日常食としてはもちろん、観光客などが手軽に「秋田の味」に触れる機会を創出する。
「ごま鮭おむすび ぼだっこ使用」は、中具に通常の塩鮭の2倍以上の塩分濃度がある秋田の郷土食「ぼだっこ」を採用。
その強い塩味を受け止めるため、ご飯にも工夫を凝らし、鮭の旨味が詰まった部位から抽出しただしを使用して、風味豊かな“だし飯”に仕立てた。「ぼだっこ」特有の塩辛さとだしの旨味が調和し、噛みしめるほどに味わい深い仕上がりとなった。
同時発売となる「味噌あんかけちゃんぽん」は、冬の厳しい寒さの中でも体を温めるメニューとして地元で長く親しまれてきたご当地麺を商品化したもの。鶏ガラと豚ガラをベースに、野菜と海鮮の旨味を合わせた濃厚スープに3種類の味噌を加え、あんでとじた、コクのある一杯だ。
開発担当者は「秋田県の皆さまに、また、旅行等で秋田県を訪れる方にも地元ならではの味わいやメニューを手軽に楽しんでいただきたいという想いで開発しました」と経緯を語り、「どちらも地域の食文化を大切にしながら、セブン‐イレブンならではの工夫を加えています」としている。（modelpress編集部）
価格：165円（税込178.20円）
価格：598円（税込645.84円）
発売日：1月22日（木）
販売エリア：秋田県
