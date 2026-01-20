高市早苗首相は1月19日、通常国会が召集される1月23日に衆議院を解散すると表明した。

高市早苗首相、1月23日の通常国会冒頭での解散表明 事実上の選挙戦スタート〈2026年1月19日 20時14分撮影 大阪市内〉

日程は1月27日公示、2月8日投開票。

総選挙は2024年10月31日以来で、1月23日に解散されれば、現在の衆議院議員の在職日数は454日となり、現行憲法下では3番目の短さ。

解散から投開票日までは16日間しかなく、2021（令和3）年の岸田文雄内閣の17日間を更新し、最短となる。



有権者からは疑問の声が挙がった。神戸市東灘区の主婦（40代）は、高市首相が自民党の公約として「食料品にかかる消費税を2年間、時限的にゼロにする」との案を掲げたことについて、「選挙の票集めのために取りつくろっているだけ」と厳しい。

高市首相は昨年10月の就任当初、食料品の消費減税について、物価高対策として即効性がないとしていたが、この女性は、「年明けに解散のニュースがちらついた時から、消費減税の話は出るだろうなと思っていたので、“案の定”と思った。しかし、（高市首相は）本気で実現させるつもりなのだろうか」と話す。

また、このタイミングの解散となると、2026年度予算案の国会審議が選挙後にずれ込み3月末までの成立が困難となる。大阪市城東区の男性会社員（50代）は、「予算の審議を後回しにしてまでなぜ解散しなければいけないのか。高市内閣の支持率が高いうちに総選挙をするのはわかるが、予算が成立してからでもいいのではないか」と話した。

一方、兵庫県宝塚市の団体職員の女性（50代）は、「高市首相が就任して、株価は上昇した。男性優位とされる政治の世界で、女性初の首相が思い切った決断をしたことに共感。『高市早苗が内閣総理大臣でよいのかどうか、判断していただきたい』という発言も頼もしく思う。

国民に信を問い、盤石の体制で経済政策を進めてほしい」と期待を寄せる。

野党関係者の1人は、高市首相の会見で「（高市内閣が）政権選択選挙の洗礼を受けていない。高市早苗が内閣総理大臣で良いのかどうか、主権者たる国民に決めていただく」などと述べたことについて、「何を焦っているのかわからない」と首をかしげた。そして、「（解散する）大義はゼロ。自民と維新を合わせた与党議席が過半数ギリギリの233という不安感から、政権基盤を安定させる狙いはわかる。しかし、政策は一定期間がないと実現できない。任期の4年間、腰をすえて進めるべきだ。7条解散（※）の乱用とならないよう、あり方たさを考えなければならない」と指摘した。

※7条解散〜憲法7条は解散を内閣の助言と承認により天皇が行う国事行為の一つとしている。「解散権は首相の専権事項」と解釈され、時の首相がいつ解散を決断するかは政局の焦点となる。