手土産にも◎ 「茅乃舎」東京銀座でしか買えない、限定“だしいなり”

ギフトコンシェルジュの真野知子さんがおすすめするギフトをご紹介。今回は『東京銀座 茅乃舎（かやのや）』の「東京銀座限定 茅乃舎だしいなり」と「特別誂え 山椒生七味」です。

じゅわりとお出汁が染み出すジューシーな「東京銀座限定 茅乃舎だしいなり」10個入り\3,456。山椒、青唐辛子、青柚子皮、青のりを合わせた鮮やかなグリーンが美しい「特別誂え 山椒生七味」\3,240。辛いものが苦手な人でも楽しめる、やさしい痺れ感。

真野さん

銀座に茅乃舎の旗艦店がオープンしたよ。

編集S

銀座店限定のレアな贈答品があるんですね！

真野さん

特に気になったのがこのだしいなり。見て、このお揚げの薄さ！

編集S

シートのような薄さですね。でもすごくお出汁がたっぷり…！

真野さん

とってもジューシーでびっくりするよね。こだわりの油揚げを使っていて、お出汁がじゅわっとするのは、よく染みるようにじっくり煮ふくめているんだそう。食べ進めるごとに広がるだしの上品な旨味と、ふんわり感じる甘さが絶妙なバランス！

編集S

ほのかに香る柚子の香りもいいですね。具材はかんぴょう…？

真野さん

これ、甘辛く炊いた生姜なの。やさしい味付けで品が良いよね。ご飯との相性も抜群で後味もすっきり。そして、ちょっと試してほしいのが、この山椒生七味。少し添えて食べてみて。ピリッとしたアクセントが効いて一味違ったおいしさになるよ。

編集S

おいしい〜！ 山椒の爽やかな風味が甘いお揚げにぴったりですね。

真野さん

山椒生七味はお肉にも合うし、いろいろ試したくなるよね。この季節なら鍋料理や麺類にも合いそう。瓶詰で木箱入りの佇まいも贈り物としてポイント高い！

編集S

銀座店でしか買えないという希少価値も嬉しいですよ。新年会の手土産にもよさそうです！

information

東京銀座 茅乃舎

東京都中央区銀座3-4-8 TEL. 03-5915-4150 11:00〜20:00 https://www.kayanoya.com/shop/tokyoginza-kayanoya/

真野知子

まの・ともこ ギフトコンシェルジュ。手土産など日常的なギフトからハレの日まで多彩なシーンに合わせたギフトをセレクト。

編集S

銀座店1階にある、全国の乾物を集めたコーナーも楽しくておすすめです！