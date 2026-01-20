【フレームアームズ・ガール スティレット Swimsuit Low Visibility Ver.】 6月 発売予定 価格：6,380円

コトブキヤは、プラモデル「フレームアームズ・ガール スティレット Swimsuit Low Visibility Ver.」を6月に発売する。価格は6,380円。

本製品は、同社の美少女プラモデルシリーズ「フレームアームズ・ガール」より、「スティレット Swimsuit Ver.」のロービジカラーバージョンを商品化したもの。柳瀬敬之氏デザインによるフレームアームズを、島田フミカネ氏が美少女化したイラストをもとに立体化している。

新規表情の塗装済み顔パーツとして「おしとやか笑顔」「叫び笑顔」「びっくり顔」の3種が付属しており、本体色と色分けをLow Visibility（低視認性、ロービジ）カラーに変更し、M.S.Gとの組み合わせもしやすいカラーリングとなっている。

髪の毛も緑系に変更しており、空気抵抗を考えたハイレグデザインの水着に、各部ウィング、ヘッドギアが特徴となる装備になる。

液体カートリッジ仕様となったスマートガンやハンドマシンガンが付属し、肘関節は2重関節となっているため、可動範囲が向上している。

別売りの「スティレット」の武装脚部などと各部デザインに高い親和性があるため、より自然に組み合わせて遊べるほか、前髪パーツはヘッドギアの有り無しが交換可能で、「イノセンティア」で付属した「猫耳」「メカ猫耳」「メカキツネ耳」「メカ立ち犬耳」「メカ垂れ犬耳」「メカアクセサリー」のほかに、黒メカ猫耳が付属する。

球体関節版のPVC製手首が左右それぞれ5種付属するほか、瞳、マーキングなどのデカールが付属し、背部ブースターは組み換えで戦闘機状態を再現できる。

PVC製の手首のため、既存M.S.Gシリーズ、フレームアームズシリーズの武装を持つ事が可能で、大腿部のフィン状パーツは3mm径軸付きのものが付属。既存M.S.Gシリーズ、フレームアームズシリーズのパーツを取り付けることが可能なほか、スマートガンとハンドマシンガンには専用の3mm径軸のジョイントパーツを取り付けることができる。

またコトブキヤショップで購入すると、限定特典として「特別カラー髪パーツ」が付属する。

「フレームアームズ・ガール スティレット Swimsuit Low Visibility Ver.」

コトブキヤショップ限定特典「特別カラー髪パーツ」

仕様：プラモデル スケール：ノンスケール サイズ：全高 約160mm 素材：PS、PE、ABS、POM、PVC

(C) KOTOBUKIYA

※画像は試作品です。実際の商品とは多少異なる場合がございます。また撮影用に塗装されております。