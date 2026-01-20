強烈な寒気の影響で、明日21日(水)の夕方以降は東京都心など関東南部の平野部でも雪の降る所があるでしょう。平野部で雪が積もることはないものの、箱根など神奈川西部の山地では雪が積もりそうです。また、雪ではなく雨が降った場合も22日(木)の朝にかけて路面が凍結して滑りやすくなります。車の運転は注意が必要です。

今日20日(火)強い北風 午後は気温どんどん下がる

今日20日(火)、日本付近は冬型の気圧配置となっており、全国的に風が強まっています。関東は日差しの届いている所が多いものの、冷たい北風が吹きつけています。





日本列島には次第に強い寒気が流れ込むため、関東地方は寒さが厳しくなるでしょう。午後は気温がどんどん下がり、夜は強く冷たい北風がいっそう身に染みる寒さとなりそうです。

明日21日(水)夕方から都心周辺でにわか雪

明日21日(水)から22日(木)にかけては、強い冬型の気圧配置となり、さらに強い寒気が流れ込みます。この寒気は今シーズンこれまでで一番の強さです。また、関東地方は気圧の谷の影響を受けて、雪雲のわく所がありそうです。



夕方から夜にかけては都心周辺など南部の平野部で雪の降る所があるでしょう。市街地では雪が積もることはないとみていますが、箱根など神奈川県西部の山では雪が積もりそうです。路面の状況が場所によって変化する可能性がありますので、車の運転は注意が必要です。



また、雪ではなく雨が降った場合も、22日(木)朝にかけては路面が凍結して滑りやすくなります。22日(木)の朝は少し早めに起きて、時間に余裕を持ってお出かけになるとよいでしょう。



なお、雪の降る時間や積もるかどうかは、気温の予想などにより今後、変わる可能性がありますので、最新の情報をご確認ください。

路面の凍結 特に注意すべき所は

雪や雨が降って濡れた路面は、気温が下がると、凍結してしまいます。中でも、路面の凍結に注意が必要なのは、次の4か所です。



(1)橋や歩道橋の上は、地面の熱が伝わりにくく、風通しが良いので、凍結しやすくなります。特に、ふぶいている時は、他の所よりも風が強く、視界が悪いうえに、凍結しやすいので、かなり危険です。

(2)トンネルの中と外では、路面状態が大きく違うことがあります。トンネルの出入り口では路面の凍結により、急にハンドルを取られないよう、十分、スピードを落として運転しましょう。

(3)交差点やカーブも、近づく前に、十分にスピードを落とすことが大切です。ハンドルを切ったまま、ブレーキを踏むと、とても滑りやすくなります。また、加速する時も、交差点やカーブを曲がり切ってから、アクセルを踏みましょう。

(4)日陰は、いったん路面が凍結すると、完全にとけるまでに時間がかかります。建物の北側など、日陰になりやすい道を通る際は、十分にお気をつけください。