葬送のフリーレン ミニアニメ「●●の魔法」第18回：「見た者を拘束する魔法」

1月16日から放送がスタートしたTVアニメ「葬送のフリーレン」第2期にあわせ、ミニアニメシリーズ「●●の魔法」も新作の制作が決定した。新エピソード「見た者を拘束する魔法」がYouTubeのTOHO animationチャンネル、作品公式X、公式TikTokで公開されている。

「葬送のフリーレン ～●●の魔法～」は、オリジナルシナリオによるミニアニメ。イラストレーター・めばち氏がデザインした公式デフォルメキャラのフリーレンたちが旅のさなかでさまざまな“魔法”を試していく姿が描かれている。

これまで17本が公開されており、アニメ本編とはひと味違った、デフォルメのキャラたちのほっこりしたやりとりにより、人気を博しているという。

(C)山田鐘人・アベツカサ／小学館／「葬送のフリーレン」製作委員会

葬送のフリーレン ミニアニメ「●●の魔法」第18回：「見た者を拘束する魔法」場面カット

(C)山田鐘人・アベツカサ／小学館／「葬送のフリーレン」製作委員会

新作の第18回「見た者を拘束する魔法」では、第2期の初回第29話「じゃあ行こうか」にも登場した魔法使い・ヴィアベルが「●●の魔法」にも初登場。「見た者を拘束する魔法」＝「ソルガニール」は、ヴィアベルが得意とする魔法で、自身の視界に入れた対象の動きを封じるというもの。今回のミニアニメでは、第29話のアニメ本編とリンクする部分もありながら、彼がフリーレン、フェルン、シュタルクと繰り広げるひとコマが描かれている。

ミニアニメ「葬送のフリーレン ～●●の魔法～」は、今後あらためて不定期配信される。

また16日に放送がスタートしたTVアニメ第2期は、放送当日にXのトレンドワードランキングで「フリーレン」が1位となったほか、「フェルン」「シュタルク」「南の勇者」といった関連ワードも複数ランクイン。

放送後にスタートした本編配信でも、Prime VideoやABEMAなど複数のプラットフォームでランキング1位になるなど、「物語自体は穏やかな始まりながら、本編視聴やSNS の話題量ではロケットスタートを飾った」とのこと。

TVアニメ「葬送のフリーレン」第2期キービジュアル

(C)山田鐘人・アベツカサ／小学館／「葬送のフリーレン」製作委員会