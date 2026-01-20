飯島直子、“みそ汁だけ手作り”和テイストの昼ごはんを披露「お野菜いっぱい」「健康的なお惣菜choiceナイスです」「盛り付けキレイ」
俳優・タレントの飯島直子（57）が19日、自身のインスタグラムを更新。みそ汁だけ手作りした、和テイストの昼ごはんを披露した。
【写真】「お野菜いっぱい」「盛り付けキレイ」“みそ汁だけ手作り”した飯島直子の昼食ショット
投稿では「春日和の気温がつづいていましたが今日は、うってかわりとても寒いです みんなも教えてくれましたが今週からぐっと冷え込みそう」「温かくして風邪ひかないようにね 睡眠 栄養しっかりとな」とファンを気遣うとともに、自身も健康を意識してか「最近めっきり自炊を怠っていたので料理をしようとイソイソと朝からスーパーへ」出かけたことを報告。
スーパーでは「張り切って店内をぐるぐるまわり眺めてはヤメ 手に取ってはヤメ 惣菜を買ってきました」「朝のスーパーは誘惑がいっぱいでした」とちゃめっ気交じりに明かし、最終的にみそ汁だけ手作りしたという昼食が並ぶ食卓を写真で披露した。
メニューは、手作りの“カボチャ玉ねぎみそ汁”のほか「昨残のスープにオートミールなんて入れて ごはんぽく」「惣菜ニ品」「金山納豆」「煮卵（麺つゆ）」と紹介し、満足のいくランチタイムになったことを伝えていた。
コメント欄には「お野菜いっぱいの美味しそうなごはんですね」「健康的なお惣菜choiceナイスです」「お惣菜と言えど栄養バッチリだね」「玉ねぎとかぼちゃのおみそ汁最高です」「スーパー行ってお味噌汁作ってお惣菜を移しかえるのすごいと思う」「盛り付けキレイ」「体調お気をつけて暖かくして過ごしてね〜」などと、さまざまな反響が寄せられている。
