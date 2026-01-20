【コメント全文】書類送検の米倉涼子さん先月コメントで「一区切りついたと認識」　麻薬取締法違反容疑で

俳優の米倉涼子さんが、麻薬取締法違反などの疑いで書類送検されたことが分かりました。

関係者によりますと、麻薬取締法違反などの疑いで書類送検されたのは、俳優の米倉涼子さんです。

関東信越厚生局麻薬取締部は、知人でアルゼンチン国籍の男性とともに違法薬物に関与している疑いが浮上したことから去年夏ごろ、2人の関係先の家宅捜索を行いました。

捜索では薬物のようなものが押収され、鑑定の結果、違法なものであることが判明したということです。

米倉さんは2025年12月、所属事務所のホームページに「捜査機関が入りましたことは事実です」「今後も捜査には協力して参りますが、これまでの協力により、一区切りついたと認識しております」などのコメントを掲載しました。

以下、当時のコメントの全文。

関係者及びファンの皆様

日頃より、私の活動を支援いただき誠にありがとうございます。

これまで、私の状況を皆様にお伝えすることができなかったこともあり、週刊誌等の報道により憶測が飛び交い、皆様に多大なるご迷惑とご心配をおかけしておりますことを深くお詫び申し上げます。

一部報道にありましたように、私の自宅に捜査機関が入りましたことは事実です。

それ以降、弁護士の方々とも相談をし、捜査に全面的に協力する観点から、私からの情報発信を控えておりました。

今後も捜査には協力して参りますが、これまでの協力により、一区切りついたと認識しております。

様々なご見解があるとは存じますが、私は、私を信じてサポートをしてくださっている方々に感謝をしつつ、少しずつ前に進んで参りたいと考えております。

私の心身には問題はありません。今一度初心に立ち返り、一つひとつ真摯に取り組んで参りたいと存じます。

今後とも変わらぬご支援を賜りますよう、お願い申し上げます。

2025年12月26日 米倉涼子