玉露の名産地・福岡県八女の抹茶を贅沢に味わう！「Espresso D works」など41店舗で「八女抹茶フェア」開催
海外での抹茶人気も高まり、品薄になるほど注目を集めている抹茶。そんな抹茶の中でも福岡の八女抹茶の魅力を存分に味わえる「八女抹茶フェア」が開催。2026年1月10日〜2月14日(土)の期間「Espresso D works」など41店舗で、八女抹茶を使用したスイーツやドリンクを提供する。
【写真】「柚子香る八女抹茶パンケーキ」
■玉露部門25年連続日本一を獲得する玉露の名産地
玉露の名産地として知られる福岡県八女地域だが、抹茶も注目を集めている。八女地域は玉露が25年連続全国茶品評会日本一を獲得するほか、イギリスで開催されている茶の国際品評会「THE LEAFIES」で2023年に八女茶くま園の「玉露さえみどり」、さらに、2024年にも、同じく八女茶くま園の「おぼろ抹茶さえみどり」がそれぞれBest in Show(最優秀賞)を受賞するほど高品質のお茶の産地。その栽培技術を活かして抹茶の原料となるてん茶の栽培を行い、同様に高い評価を得ている。
今回の「八女抹茶フェア」を行うのは、株式会社Dream Onが展開するカフェ「Espresso D works (エスプレッソ ディ ワークス)」をはじめ、ベーカリーの「One Hundred Bakery(ワンハンドレッド ベーカリー)」、「flour+water(フラワー アンド ウォーター)」、バルの「DRA(ドラ)」、パティスリーの「Princess tarte(プリンセス タルト)」など計41店舗。コラボメニューは店ごとに異なる。
「Espresso D works」で提供されるのは、「柚子香る八女抹茶パンケーキ」(1848円)と「八女抹茶の濃い抹茶ラテ」(イートイン660円、テイクアウト540円)。「柚子香る八女抹茶パンケーキ」は、ふわふわのパンケーキに柚子のアイスをのせ、白あんが全体の味をまとめている。たっぷりのクリームの上には八女抹茶のソースがかかっていて、八女抹茶の風味を存分に楽しめる。
「八女抹茶の濃い抹茶ラテ」は、八女抹茶とミルクの組み合わせが絶妙で、甘さ控えめなので濃厚な味わいを感じられる。テイクアウトもできるので、気軽に楽しめるのもうれしい。
「One Hundred Bakery」、「EMILY TEA＆.BREAD」、「flour+water」で販売するのは、「八女抹茶クリームシュプリームクロワッサン」(528円)。丸いクロワッサン生地と八女抹茶をふんだんに使ったカスタードを一緒に焼き上げて、八女抹茶を合せたホワイトチョコと大納言で仕上げている。
「Princess tarte」では、「八女抹茶と苺ピスタチオのタルト」(990円)を販売。ピスタチオを練り込んだ生地に、同じ福岡のあまおう苺のジャムと八女抹茶、ピスタチオを使ったムースを合せている。ひと口食べるごとに濃厚な八女抹茶の風味が広がる。
「DRA」では八女抹茶を使用したアルコールドリンクを提供。「黒糖と八女抹茶のラテ(アルコール)」(968円)は、世界で唯一の黒糖リキュールと八女抹茶を合せ、ウイスキーを隠し味にしたドリンク。甘さだけでなく、コクと深みのある大人向けの味わいになっている。
「濃い八女抹茶ウーロンハイ」(748円)は、バカルディ ラムのウーロンハイに八女抹茶を合せたドリンク。どちらも旬の食材を使った料理と合わせて楽しめる。
どれも八女抹茶の上品でほんのりとした甘さとコクを楽しめるメニューばかり。この機会にぜひ八女抹茶の魅力を堪能しよう。
※記事内に価格表示がある場合、特に注記等がない場合は税込み表示です。商品・サービスによって軽減税率の対象となり、表示価格と異なる場合があります。
※20歳未満の者の飲酒は法律で禁じられています。
