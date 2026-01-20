見た目がかわいいと思う「岩手県のお土産」ランキング！ 2位「うしさんのきもち」を抑えた1位は？【2026年調査】
雪の季節は、旅先での買い物時間さえ特別に感じられます。中でも、パッケージやフォルムに工夫が凝らされたお土産は、手にした瞬間の高揚感もひとしお。記念にも贈り物にも映える、人気のアイテムを集めています。
All About ニュース編集部は1月9日、全国10〜60代の男女250人を対象に「お土産」に関する独自のアンケート調査を実施しました。今回はその中から、見た目がかわいいと思う「岩手県のお土産」を紹介します！
2位：うしさんのきもち（小岩井農場）／36票2位は、小岩井農場の「うしさんのきもち」でした。人気のレジャースポット「小岩井農場」が手掛けるスイーツで、牛をモチーフにしたかわいらしい見た目と優しい味わいが特徴。いやされるビジュアルが高評価を集めたようです。
1位：かもめの玉子（さいとう製菓）／104票1位は、さいとう製菓の「かもめの玉子」でした。しっとりとした黄味あんをカステラ生地とホワイトチョコで包んだこのお菓子は、丸くてかわいらしいフォルムと上品な見た目が魅力。味のバリエーションも豊富で、老若男女問わず愛される岩手の定番土産です。
