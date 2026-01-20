「ちょっと痩せた感じ」前十字靭帯断裂の金爆・歌広場淳、退院を報告。「爆速の退院でしたね……！」
ゴールデンボンバーの歌広場淳さんは1月19日、自身のX（旧Twitter）を更新。退院を報告し、反響が寄せられています。
【写真】退院を報告した歌広場淳
この投稿には「退院おめでとうございます！」「爆速の退院でしたね……！」「めっちゃ早い完治でよかったです」「脅威の回復力」「ちょっと痩せた感じ」「完全復活待ってます」などの声が寄せられました。
(文:堀井 ユウ)
「脅威の回復力」歌広場さんは「まじで退院しました！最低でも2週間は覚悟してたのに！ということで記念写真！」と投稿。花を持ったソロショットも載せています。同日の別の投稿で担当医師から「あーきみ今日退院して良いよ」と告げられたことを明かした歌広場さん。「こんなことあるぅ！？」「準備とかしてないから今焦ってます」とあるように、想像より早い退院となったようです。
前十字靭帯断裂で手術歌広場さんは13日に「本日からしばらく怪我の治療のために入院します。症状としては右足の前十字靭帯断裂で、明日の午前中に手術の予定です」と報告。「お大事になさってください」「手術頑張れーーー！！」や「重症ですやん……」「衝撃なんだが何したん？」など、励ましや心配の声が寄せられていました。早期退院になり、安心した人も多いのではないでしょうか。
