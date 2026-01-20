放送開始『豊臣兄弟！』

2026年度のNHK大河ドラマ『豊臣兄弟！』。

＜この大河の最重要場面＞平伏する大名を前に微塵の笑みもない秀吉・秀長。『豊臣兄弟!』不穏すぎる冒頭シーンがこちら

さっそく盛り上がりを見せる中、ドラマを彩るキャストが続々と発表されています。

今回は”豪傑”として知られるあの武将をご紹介！

ーーー

【物語】

大河ドラマ第65作で描くのは、戦国時代のど真ん中。強い絆で天下統一という偉業を成し遂げた豊臣兄弟の奇跡──夢と希望の下剋上サクセスストーリー！！

主人公は天下人の弟・豊臣秀長。

歴史にif（もしも）はないものの、『秀長が長生きしていれば豊臣家の天下は安泰だった』とまでいわしめた天下一の補佐役・秀長の目線で戦国時代をダイナミックに描く波乱万丈のエンターテインメント！

加藤清正

ーー若いころから秀吉に近習として仕える。数々の武功を上げ、秀吉と柴田勝家がぶつかった賤ヶ岳の戦いでの功績から「賤ヶ岳の七本槍」の一人とされる。



NHK『豊臣兄弟！』

＜伊藤絃さん コメント＞

■オーディションを経て、出演のオファーを受けたときの率直なお気持ちをお願いします。

役者を始めて、初めて決まった仕事がこの大河ドラマ「豊臣兄弟！」でした。

初の大河ドラマのオーディションだったので思いっきり、上手く見せようなんて思わずに飛び込みました。

正直、合格と聞いた時の記憶がありません。衝撃でした。今までの大河ドラマを観てきたからこそ、そこに自分が入るという想像が出来なかったです。

■演じるうえでの意気込みを教えてください。

忠義を裏切らず、豊臣家を思い続けた武将・加藤清正を演じられることを、心から嬉うれしく思います。

加藤清正という人物を知れば知るほど、なぜ現代でも愛され続けているのかが分かり、とんでもない武将だと感じています。そんな清正を、自分なりに真っ直ぐ、全力で演じたいです。

豪華なキャストの皆さんと共に、「豊臣兄弟！」を盛り上げ、自分自身、初の大河出演を楽しみたいです。よろしくお願いします！

ーーー

【放送予定】

［総合］ 日曜 夜 8時00分〜8時59分／ （再放送）翌週土曜 後1時05分〜2時04分

［NHK BS］ 日曜 後 6時00分〜6時59分

［BSP4K］ 日曜 後 0時15分〜1時14分／ （再放送）日曜 後6時00分〜6時59分

【作】八津弘幸

【音楽】木村秀彬

【語り】安藤サクラ

【出演】仲野太賀 池松壮亮 他

【時代考証】黒田基樹、柴 裕之

【制作統括】松川博敬、堀内裕介

【プロデューサー】高橋優香子、舟橋哲男、吉岡和彦（展開・プロモーション）、国友 茜（広報）

【演出】渡邊良雄、渡辺哲也、田中 正

【公式サイト・SNS】

https://www.web.nhk/tv/pl/series-tep-P52L88MYXY

X：nhk_toyotomi

Instagram：nhk_toyotomi