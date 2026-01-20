伊藤健太郎「抱き合いながらもお互い別のことを考えていたり…」ベッドシーンにも注目：略奪奪婚
先週放送の第2話では、王子様…かのように見えた司のトラウマ、ドス黒い裏の顔が明らかに⁉元嫁VS今嫁の壮絶な妊娠バトル、ドラマチューズ！「略奪奪婚」(毎週火曜深夜24時30分放送)。妻を裏切って若い女性と再婚する夫・司を演じる伊藤健太郎さんにインタビュー。
――子供が授からず悩む妻・千春(内田理央)を捨て、自分の子を妊娠した不倫相手の若い女性・えみる(中村ゆりか)と再婚してしまう司。撮影前は、今までとは違った役柄で司に共感できない部分もあるとおっしゃっていましたが…。
「撮影前と、司を実際に演じてみた今とでは気持ちに変化が生まれました。自分とかけ離れたところで生きている人物だと思うので共感しにくいのは間違いないですが、演じていくにつれ、段々と理解が深まっていった部分もあります。
司は、幼少期に無視され続けていた過去があり、それがトラウマになっていて。心は小学生のままで、『お母さん、お母さん』と今でも心の中で叫び続けているようにも思えます。得られなかった母の愛を求める気持ちがあって、母性を感じる女性に惹かれていくのだろう、と」
――いろんな女性に惹かれてしまう司は、いろんな女性たちとも関係を持ってしまうようで。
「はい。でも、ただ快楽を求めるだめではなく、司も相手もそれぞれ他の誰かの事を考えながらの行動だったりするんです。抱き合っているシーンは、お互い顔は見えないですよね。その時のカメラワークに注目してください。2人が全く違う事を考えていたりして、ベッドシーンひとつとっても演出が面白いんです」
――ご自身とは真逆な人物・司を演じるのはどんな感覚でしょうか？
「楽しいです。お芝居の醍醐味は、どれだけ自分とかけ離れた人物を演じられるかでもありますし、新たな発見ができたりもします。司を演じていて、“人ってこんな感覚になるんだ”“こういう風に考えてしまうのか”と感じたりできることが面白い。でも司って、実際に存在していたら結構女性にモテるんじゃないですかね。こういう予測不可能でミステリアスな部分を持っている男性に惹かれる女性もいるだろうな、と考えたりもしますね」
――内田理央さん、中村ゆりかさん共に辛い状況になるストーリー展開ですが、現場の雰囲気はいかがですか。
「重いシーンの撮影時は緊張感もありますが、基本的には和気あいあいとしています。特に内田理央さん、中村ゆりかさんは仲が良くて。お芝居の現場でがっつり共演させていただくのは初めてですが、おふたりとも柔らかい雰囲気で話をしてくださるので楽しくやらせていただいています」
――医師である司を研修医時代から経済的にも支えてくれた元妻の千春と、純粋に自分を必要としてくれると感じて再婚したえみる。2人の女性に対して、伊藤さんとしてはどんな気持ちですか？
「司に振り回されてしまってかわいそうだと思います。でも、千春もえみるも何もやってないかと言えばそうでもない。司もいろいろやらかしていますが、えみるもなかなかですしね(苦笑)。それも、このドラマの面白い要素の1つでもあります。司の周りにいる人達は幸せになれそうにないな…と感じながら演じています」
今夜放送、ドラマチューズ！「略奪奪婚」(毎週火曜深夜24時30分放送)第3話は？
第3話
司(伊藤健太郎)との子を流産したえみる(中村ゆりか)。一方千春(内田理央)は予想外の妊娠が発覚し、決断を迫られる。司は泣き続けるえみるを励ましながらも、兄と比べ蔑むように笑う母親・藍子(街田しおん)の顔が頭に浮かび苛々していた。「離婚までしてえみると一緒になったのに、結局また振り出しか・・・」ある日千春の前にヒロキ(小野塚勇人)の友人だというナオ(松本大輝)という怪しい情報を持った青年が現れる。
【プロフィール】
伊藤健太郎(いとう・けんたろう)
1997年6月30日生まれ。東京都出身。ドラマ「昼顔〜平日午後3時の恋人たち」(フジテレビ系)で役者デビュー。朝ドラ「スカーレット」「アシガール」(ともにNHK)など正統派イケメン役から、「今日から俺は」(日本テレビ系)のぶっ飛びヤンキー高校生役まで幅広く演じる。
「司みたいな男性はモテるんじゃないですかね」
