¡¡½÷Í¥¤ÎÆâÅÄÍý±û¤¬¥ä¥ó¥¡¼¤Ë·ãÊÑ¤·¤¿¥É¥é¥Þ¥ª¥Õ¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¸ø³«¤·¡¢ÏÃÂê¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡ÊüÁ÷Ãæ¤Î¥É¥é¥Þ¡Ö¥ä¥ó¥É¥¯!¡×(¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó)¤Ç¸µ¥ä¥ó¥¡¼¤Î¾ëÅçÎïÆàÌò¤ò±é¤¸¤Æ¤¤¤ëÆâÅÄ¡£¡ÖÎïÆà¤âÅÐ¾ì¤¹¤ë¤Î¤ÇÀ§Èó¤´Í÷¤¯¤À¤µ¤¤¤Í¡¼°¦¼Ö¤«¤Ã¤³¤è¡ª¡×¤È½ñ¤¹þ¤ß¡¢»ç¤ÎÆÃ¹¶Éþ¤ËÇò¤¤ÃÏ²¼ÂÂÞ»Ñ¤Î¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¥¢¥Ã¥×¡£
¡¡¡Ö°¦ÍåÉðÍ¦¡×¤Î¥¹¥Æ¥Ã¥«¡¼¤òÅ½¤Ã¤¿¥Ð¥¤¥¯¤Î²£¤Ç¤Ë¤é¤ß¤òÍø¤«¤»¡¢¼ç¿Í¸ø¤ÎÅÄ¾å¸Ð²»ÇÈ¤ò±é¤¸¤ë¶¶ËÜ´ÄÆà(Ê¡²¬¸©½Ð¿È)¤È¼ò¤ò¼à¤ß¸ò¤ï¤¹¼Ì¿¿¤â·ÇºÜ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¸«»ö¤Ê¥ä¥ó¥¡¼¤Ø¤ÎÊÑ¿È¤Ö¤ê¤Ë¡Ö¥Þ¥Ö¤¤‼️»÷¹ç¤Ã¤Æ¤ë¡Á¡×¡Ö¶¯¤½¤¦¡×¡ÖÆÃ¹¶Éþ»Ñ¤«¤Ã¤³¤è¤¹¤®¤Æ»É¤µ¤ê¤Þ¤¯¤Ã¤Æ¤Þ¤¹¡×¡Ö¤¤Þ¤ê¤¹¤®¥ä¥ó¥¡¼¤Ã¤¹¤Í¡ª¥ï¥¯¥ï¥¯¡×¡Ö¥ì¥Ç¥£¡¼¥¹¤Ï¤Þ¤êÌò¤À¤Í¡×¡Ö¤â¤·¤«¤·¤Æ¸µ¥ä¥ó¤Ç¤¹¤«w¡©¡×¤Ê¤É¤ÎÀ¼¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¡¡ÆâÅÄ¤Ï2010Ç¯¤ËÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó¤Î¡Ö¥¢¥¤¥É¥ë¤Î·ê¡ÁÆü¥Æ¥ì¥¸¥§¥Ë¥Ã¥¯¤òÃµ¤»!¡Á¡×¤Ç·ÝÇ½³¦Æþ¤ê¡£14Ç¯¤Î¡Ö²¾ÌÌ¥é¥¤¥À¡¼¥É¥é¥¤¥Ö¡×(¥Æ¥ì¥ÓÄ«Æü)¤ÇËÜ³ÊÅª¤Ë½÷Í¥¥Ç¥Ó¥å¡¼¤·¡¢¤½¤Î¸åÂ¿¤¯¤Î¥Æ¥ì¥Ó¥É¥é¥Þ¤ä±Ç²è¤Ç³èÌö¤·¤Æ¤¤¤ë¡£