¡¡½÷Í¥¤Î¾åÇòÀÐË¨²Î(¼¯»ùÅç¸©½Ð¿È)¤¬¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¡£»Ð¤Î¾åÇòÀÐË¨²»¤È¤Î¥×¥ê¥¯¥é¼Ì¿¿¤ÈÆ°²è¤ò¸ø³«¤·¡¢È¿¶Á¤ò¸Æ¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£
¡¡»Ð¡¦Ë¨²»¤¬¼ç±é¤òÌ³¤á¤ëÉñÂæ¡ÖÀé¤ÈÀé¿Ò¤Î¿À±£¤·¡×¤Î´Ú¹ñ¸ø±é¤ò´ÑÍ÷¤¹¤ë¤¿¤á¡¢´Ú¹ñ¤òË¬Ìä¡£¡Ö10¿ôÇ¯¤Ö¤ê¤Ë»Ð¤È¥×¥ê¥¯¥é¤·¤Æ¡¢ÈþÌ£¤·¤¤¤â¤Î¤â¤¿¤Ù¤Æ¡¢¤¿¤Î¤·¤«¤Ã¤¿¡×¤Ê¤É¤È¤Ä¤Å¤ê¡¢¥×¥ê¥¯¥é»£±Æ»þ¤ÎÆ°²è¤ä¼Ì¿¿¤ò¸ø³«¡£2¿Í¤¬¥Ï¡¼¥È¤ä¥Ô¡¼¥¹¤Ê¤É¤Î¤ª¤½¤í¤¤¤Î¥Ý¡¼¥º¤ò¼è¤ê¡¢¤¦¤Ä¤ë»ÑÆ°²è¤âÅê¹Æ¤·¡Ö¤½¤·¤Æ¤¢¤Í¤È¡¢¤¤¤Ä¤«¤Õ¤¿¤êÎ¹¤·¤¿¤¤¤Ç¤¹¡×¤ÈÄù¤á¤¯¤¯¤Ã¤¿¡£¡¡¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¤Ï¡¢¡ÖºÇ¹â¤Î»ÐËå¤À¡×¡Ö»ÐËå°¦¤¬¤¹¤´¤¤¡×¡Ö»ÐËå¤ÎÁÇÅ¨¤Ê»þ´Ö¤Î¤ª¤¹¤½Ê¬¤±¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¡ª¡ª¡×¤Ê¤É¡¢²¹¤«¤¤À¼¤¬´ó¤»¤é¤ì¤¿¡£