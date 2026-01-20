【大雪情報】警報級の大雪5日以上続くか 北陸「130センチ」近畿「70センチ」東北並みの降雪予想 JPCZ停滞すれば局地的に降雪が強まるおそれ
気象庁によりますと、北日本から西日本の日本海側を中心に、警報級の大雪が5日以上続き、総降雪量がかなり多くなるおそれがあります。
日本付近は21日から25日頃にかけて、強い冬型の気圧配置が数日間続き、平地でも大雪をもたらす可能性のある上空1500メートル付近の氷点下9度以下の寒気が、東日本から西日本の太平洋側まで南下する予想です。
特に、21日以降は日本海にJPCZ（日本海寒帯気団収束帯）が形成され、22日にかけて発達した雪雲が近畿北部から山陰を中心に流れ込み、24日にかけて北陸地方を中心に流れ込む予想です。JPCZが停滞した場合は、局地的に降雪が強まるおそれがあるということです。
北陸地方では22日正午までの24時間降雪量が100センチ、23日正午までの24時間降雪量が130センチと予想されています。
近畿地方と中国地方、東北地方では22日正午までの24時間降雪量が70センチと予想されています。
東海地方では22日正午までの24時間降雪量が50センチ、23日正午までの24時間降雪量が40センチと予想されています。
北海道地方と関東甲信地方は、22日正午までの24時間降雪量が40センチと予想されています。
【近畿は平地でも雪おそれ】
強い冬型の気圧配置は、２５日頃にかけて続く見込みで、近畿地方では、２１日昼過ぎから２３日頃にかけて大雪となるでしょう。
・２２日正午までに予想される２４時間降雪量、多い所で
近畿北部 山地７０センチ
近畿北部 平地５０センチ
近畿中部 山地７０センチ
近畿中部 平地２０センチ
近畿南部 山地７センチ
近畿南部 平地１センチ
・２３日正午までに予想される２４時間降雪量、多い所で
近畿北部 山地５０センチ
近畿北部 平地４０センチ
近畿中部 山地５０センチ
近畿中部 平地２０センチ
近畿南部 山地７センチ
近畿南部 平地１センチ
特に２２日は、短時間に降雪が強まり警報級の大雪となる見込みです。普段雪の少ない近畿中部の平地でも大雪となるおそれがあります。
【注意が必要】
・電線や樹木への着雪、なだれ
・農業用ハウス倒壊のおそれ
・簡易な建築物や老朽化している建築物に倒壊のおそれ
・農作物の被害
【京都府の降雪予想】
・２２日正午までに予想される２４時間降雪量は多い所で、
北部山地 ７０センチ
北部平地 ５０センチ
京都・亀岡山地 ７０センチ
京都・亀岡平地 １０センチ
南丹・京丹波 ７０センチ
山城中部 ３センチ
山城南部 ３センチ
・２３日正午までに予想される２４時間降雪量は多い所で、
北部山地 ４０センチ
北部平地 ３０センチ
京都・亀岡山地 ４０センチ
京都・亀岡平地 ５センチ
南丹・京丹波 ４０センチ
山城中部 ３センチ
山城南部 ３センチ
【兵庫県の降雪予想】
・２２日正午までに予想される２４時間降雪量は多い所で、
北部 ７０センチ
南部山地 ７０センチ
平地 １５センチ
・２３日正午までに予想される２４時間降雪量は多い所で、
北部 ５０センチ
南部山地 ５０センチ
平地 １０センチ