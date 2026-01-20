【大雪情報】警報級の大雪5日以上続くか　北陸「130センチ」近畿「70センチ」東北並みの降雪予想　JPCZ停滞すれば局地的に降雪が強まるおそれ

気象庁によりますと、北日本から西日本の日本海側を中心に、警報級の大雪が5日以上続き、総降雪量がかなり多くなるおそれがあります。



日本付近は21日から25日頃にかけて、強い冬型の気圧配置が数日間続き、平地でも大雪をもたらす可能性のある上空1500メートル付近の氷点下9度以下の寒気が、東日本から西日本の太平洋側まで南下する予想です。



特に、21日以降は日本海にJPCZ（日本海寒帯気団収束帯）が形成され、22日にかけて発達した雪雲が近畿北部から山陰を中心に流れ込み、24日にかけて北陸地方を中心に流れ込む予想です。JPCZが停滞した場合は、局地的に降雪が強まるおそれがあるということです。





【北陸で130センチの予想】北陸地方では22日正午までの24時間降雪量が100センチ、23日正午までの24時間降雪量が130センチと予想されています。近畿地方と中国地方、東北地方では22日正午までの24時間降雪量が70センチと予想されています。東海地方では22日正午までの24時間降雪量が50センチ、23日正午までの24時間降雪量が40センチと予想されています。北海道地方と関東甲信地方は、22日正午までの24時間降雪量が40センチと予想されています。【近畿は平地でも雪おそれ】強い冬型の気圧配置は、２５日頃にかけて続く見込みで、近畿地方では、２１日昼過ぎから２３日頃にかけて大雪となるでしょう。・２２日正午までに予想される２４時間降雪量、多い所で近畿北部 山地７０センチ近畿北部 平地５０センチ近畿中部 山地７０センチ近畿中部 平地２０センチ近畿南部 山地７センチ近畿南部 平地１センチ・２３日正午までに予想される２４時間降雪量、多い所で近畿北部 山地５０センチ近畿北部 平地４０センチ近畿中部 山地５０センチ近畿中部 平地２０センチ近畿南部 山地７センチ近畿南部 平地１センチ特に２２日は、短時間に降雪が強まり警報級の大雪となる見込みです。普段雪の少ない近畿中部の平地でも大雪となるおそれがあります。【注意が必要】・電線や樹木への着雪、なだれ・農業用ハウス倒壊のおそれ・簡易な建築物や老朽化している建築物に倒壊のおそれ・農作物の被害【京都府の降雪予想】・２２日正午までに予想される２４時間降雪量は多い所で、北部山地 ７０センチ北部平地 ５０センチ京都・亀岡山地 ７０センチ京都・亀岡平地 １０センチ南丹・京丹波 ７０センチ山城中部 ３センチ山城南部 ３センチ・２３日正午までに予想される２４時間降雪量は多い所で、北部山地 ４０センチ北部平地 ３０センチ京都・亀岡山地 ４０センチ京都・亀岡平地 ５センチ南丹・京丹波 ４０センチ山城中部 ３センチ山城南部 ３センチ【兵庫県の降雪予想】・２２日正午までに予想される２４時間降雪量は多い所で、北部 ７０センチ南部山地 ７０センチ平地 １５センチ・２３日正午までに予想される２４時間降雪量は多い所で、北部 ５０センチ南部山地 ５０センチ平地 １０センチ