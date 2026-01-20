ハイヒールモモコ、ハワイで夫＆松本伊代・ヒロミ夫妻と豪華ディナー 仲良し夫婦4ショットを公開
お笑いコンビ・ハイヒールのモモコ（61）が19日、自身のSNSを更新。夫とともに、松本伊代（60）、ヒロミ（60）夫妻と食事を楽しむ“豪華夫婦4ショット”を公開した。
【写真】「美味しかったぁ」ハワイでディナー ハイヒールモモコ夫妻＆松本伊代・ヒロミ夫妻の豪華夫婦4ショット
投稿でモモコは「夜、大好きなアランチーノに行きました」と報告。「ここは、30年通ってるー!!」とお気に入りの店であることを明かし「恒例ヒロミくん＆伊代ちゃん家族と美味しかったぁ」とつづった。
さらに「ヒロミくんの大好きなごましおをパパからプレゼント」とエピソードを添え、「むちゃ喜んでくれてました」と和やかな交流の様子を紹介し、ヒロミが“ごましお”を持ったショットもアップしている。
ほかにも公開された写真には、笑顔で並ぶ夫婦4人の姿のほか、松本&ヒロミ家族、モモコ家族がテーブルを囲ったにぎやかなショットや、豪華料理の数々も収められており、楽しげな食事会の様子を伝えた。
