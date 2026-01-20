“令和最強のコンプラ女”天羽希純、オリコン1位に喜びの声「こんな下町の女が1位に選ばれるなんて…」「過去最大露出で『脱ぐぞ！』と…」
タレントの天羽希純の3rd写真集『BONUS』（7日発売／集英社）が、2026年1月19日付「オリコン週間BOOKランキング」ジャンル別「写真集」で1位を獲得。喜びの声と、アザーカットが到着した。
【写真集カット】圧巻のナイスボディを見せた天羽希純
■天羽希純一問一答
――3rd写真集『BONUS』オリコン1位おめでとうございます！
【天羽希純】ありがとうございます！まさかこんな下町の女が一位に選ばれるなんて思ってもみませんでした…。きっと同級生たちもきすみがこんなになるなんて思ってもなかったと思います…。昨日家に帰ったらリビングの大きいテーブルの中央に写真集がおいてあり気まずかったです！笑
――前作『きすみすき』から約1年を経て、今回の写真集ではどんな変化があったでしょうか？
【天羽希純】今回は前作よりもさらに過去最大露出で、ノーブラポチがありました。なので｢脱ぐぞ！｣という気合いは前作よりもあったと思います。脱ぐ気合というのは不思議なもので、例えばカレーをルーなしで食べるみたいな、黒板を黒板消しないとしりながら書いてる感じというか、、、恥ずかしいけど恥ずかしくなかったです！でもこうして作品になった今は、これをみんなが見るんだと思うと恥ずかしくなりました！幼なじみも見たらしくて｢幼なじみの裸なんてみたくない｣って言われました！
――タイトル『BONUS』にはどのような想いや意味が込められているのでしょうか？
【天羽希純】トリガーとなったのはパチンコのBONUSです！大好きなパチンコの言葉で、かっこいい英語が良くて、さらにアイドル卒業ということもあるので新しい私を知ってもらうボーナス、変態からしたらノーブラポチというボーナス…たくさん意味はありますが気持ちはレインボーカラーのBONUSです！
――今回の撮影で、特に印象に残っているシーンやエピソードはありますか？
【天羽希純】大好きなタイで撮らしていただいたのですが思い出はたくさんあるので箇条書きでご紹介します。
・野良犬すべて共通の名前｢ジョン｣
・誕生日を祝ってもらった
・たくさん露出したのでいろんな人に見られた
・タイでは私の顔がウケるらしいみんなにかわいいって言われた
・ゴーゴーバーのステージで踊った
・寝起きドッキリされた
・寝起きドッキリで撮られたガチすっぴん寝巻きの写真が写真集でボーンって載ってた
・ナイトマーケットにある今にでも壊れそうな観覧車に載せられしかも1周だと思ってたのに10周くらいして途中でスタッフさんたちに帰られた
――最後にファンの方に一言をお願いします！
【天羽希純】こんなすごいことになるなんて、応援してくださるみなさんのおかげです。それとともに男の子って単純だなーってニコニコしてます笑。こうして結果を残せるとまた次の機会に繋がるのでみなさんに喜ばれるお仕事に繋がるよう頑張っていきたいです！2月と3月には福岡、大阪、名古屋でもイベントをさせてもらえるとのことなので地方の方にも直接お届けできるのを楽しみにしています！BONUS♪BONUS♪
