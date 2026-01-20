¸µ¥Õ¥¸¡¦ÉÙ±ÊÈþ¼ù¥¢¥Ê¡¡ºÇ°¦¤ÎÉã¤È¤ÎÊÌ¤ìÊó¹ð¡¡Ìó5¥«·î¤ÎÆ®ÉÂ¤ÎËö¤ËÇ¯ÌÀ¤±¤Ë»àµî¡ÖËÜÅö¤Ë´èÄ¥¤ê¤Þ¤·¤¿¡×
¡¡¸µ¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó¤Ç¥Õ¥ê¡¼¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼¤ÎÉÙ±ÊÈþ¼ù¡Ê55¡Ë¤¬19Æü¡¢¼«¿È¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¡£Ç¯ÌÀ¤±¤ËºÇ°¦¤ÎÉã¤¬Ë´¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤³¤È¤òÊó¹ð¤·¤¿¡£
¡¡¡ÖÉã¤ÏËÜÅö¤Ë´èÄ¥¤ê¤Þ¤·¤¿¡¡ºòÇ¯8·îÈ¾¤Ð¤Ë¶ÛµÞÆþ±¡¤·¡¡´Ö¼ÁÀÇÙ±ê¤È¿´¶Ú¹¼ºÉ¤È¤Î¿ÇÃÇ¤ò¼õ¤±¡¡°å»Õ¤è¤ê¡ØµßÌ¿¤ÏÆñ¤·¤¤¡Ù¤È¸À¤ï¤ì¤¿Ãæ¤Ç¤Î5¥ö·î¤¢¤Þ¤ê¤ÎÆ®ÉÂ¡×¤ÈÉÚ±Ê¥¢¥Ê¡£¡Ö¿Í¹©¸ÆµÛ´ï¤òÁõÃå¤¹¤ë¤¿¤á¡¡¹¢¤òÀÚ³«¤·À¼¤â½Ð¤»¤Ê¤¯¤Ê¤ê¡¡¤½¤ì¤Ç¤â¡¡ÍÆÂÖ¤¬¾å¸þ¤¤¤Æ´ï³£¤¬³°¤»¤¿¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤Ç¤ÏÀ¼¤ò½Ð¤»¤ë´É¤ËÊÑ¤¨¤Æ¡¡¤ª¤·¤ã¤Ù¤ê¤â¤Ç¤¤¿¤ê¡¡Éã¤¬Âç¹¥¤¤À¤Ã¤¿»×¤¤½Ð¤Î²Î¡Ø¤â¤·¤â¥Ô¥¢¥Î¤¬ÃÆ¤±¤¿¤Ê¤é¡Ù¤ò²Î¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤¿¤ê¡Ä¡ØÀäÂÐ¤ËÀ¸¤¤ë¤³¤È¤ò¤¢¤¤é¤á¤Ê¤¤¡Ù¸ÀÍÕ¤Ë¤Ï¤Ç¤¤Ê¤¯¤Æ¤âÉã¤ÎÀï¤¦»Ñ¤«¤é¤Ï¤½¤Î»×¤¤¤¬ÅÁ¤ï¤Ã¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡×¤È¤Ä¤Å¤Ã¤¿¡£
¡¡¡Ö¤½¤ó¤ÊÉã¤Î¤È¤³¤í¤Ø¡¡ËèÆü1»þ´Ö¶á¤¯¤ò¤«¤±¤Æ¸«Éñ¤¤¤ËÄÌ¤Ã¤¿Êì¡¡Éã¤ÎÀ¸Ì¿ÎÏ¤ÈÊì¤Î¿¼¤¤°¦¾ð¤òÆü¡¹ÌÜ¤Ë¤·¤Ê¤¬¤é¡Ø»ä¤Ë¤â¤³¤ÎÎÏ¤¬¤¤Ã¤È¤¢¤ë¤Ï¤º¤Ê¤ó¤À¡Ù¡¡¼«Ê¬¤ò°¦¤·¤Æ¤¯¤ì¤ëÉã¤¬¤Þ¤â¤Ê¤¯¤³¤ÎÀ¤¤«¤é¤¤¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¡Ä¡¡ÉÔ°Â¤È¶²ÉÝ¤ò´¶¤¸¤Æ¤¤¤¿»ä¤ËÉã¤ÏºÇ´ü¤Þ¤ÇÀ¸¤¤ëÍ¦µ¤¤òÍ¿¤¨¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤·¤¿¡×¤Èµ¤·¤¿¡£
¡¡¡Ö12·îÆ¬¤Ë¤Ï¥ê¥Ï¥Ó¥êÉÂ±¡¤Ø¤ÎÅ¾±¡¤¬µö²Ä¤µ¤ì¡¡Éã¤Ï²È¤Ëµ¢¤ê¤¿¤¤°ì¿´¤Ç°Ü¤Ã¤¿Àè¤Ç·üÌ¿¤Ë¥ê¥Ï¥Ó¥ê¤ËÎå¤ó¤Ç¤¤¤¿¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¡¤½¤³¤Ë¤¤¤é¤ì¤¿¤Î¤Ï1½µ´Ö¤¢¤Þ¤ê¡ÄºÆ¤Ó¸µ¤¤¤¿ÉÂ±¡¤ØµßµÞÈÂÁ÷¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡×¤È¤·¤¿¡£
¡¡¡Ö»ä¤âÅìµþ¤Ë¤¤¤ë»þ¤Ï»Å»ö¤ÎÁ°¤Ë¸å¤ËÉÂ±¡¤òË¬¤ì¡¡Ç¯ËöÇ¯»Ï¤ÎµÙ¤ß¤ËÆþ¤ë¤È¡Ø¤â¤·¤«¤·¤¿¤éº£Æü¤¬ºÇ¸å¤Ê¤Î¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡Ù¤È»×¤¤¤Ê¤¬¤éËèÆüÉã¤Î¤È¤³¤í¤ËÄÌ¤¤¤Þ¤·¤¿¡¡¤È¤Ë¤«¤¯¸å²ù¤·¤¿¤¯¤Ê¤«¤Ã¤¿¡×¤ÈÉÚ±Ê¥¢¥Ê¡£¡ÖÂÎÎÏ¤È¿´¤Î¥®¥ê¥®¥ê¤Þ¤ÇÉã¤ò¸«Éñ¤¤»ä¤Ï¿´¤¬ÉÔ°ÂÄê¤Ë¤Ê¤ê»Ï¤á¡¡²þ¤á¤Æ80ºÐ¤ÎÊì¤Î¶¯¤µ¤â»×¤¤ÃÎ¤é¤µ¤ì¡¡¤½¤ó¤Êº¢¤Ë¡¡·Ð±Ä¤¹¤ë²ñ¼Ò¤Î»Å»ö¤Ç»³Íü¤ËÌá¤Ã¤¿ÍâÆü¤Ë¡ØÉã¤Î¿´Â¡¤¬»ß¤Þ¤Ã¤¿¡Ù¤ÈÏ¢Íí¤¬¤¢¤ê¡¡ºòÈÕÁö¤Ã¤¿Ãæ±ûÆ»¤òºÆ¤ÓÅìµþ¤Ø¤È¼Ö¤òÁö¤é¤»¤Þ¤·¤¿¡×¤È²ó¸Ü¡£¡Ö¡Ø¤â¤¦´Ö¤Ë¹ç¤ï¤Ê¤¤¡Ù¤È¤ï¤«¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡¡¤Ç¤â¤¤Ã¤È¤³¤¦¤Ê¤ë¤È¤ï¤«¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤«¤éºòÆü¤Þ¤ÇËèÆü¸«Éñ¤Ã¤¿¤Î¤À¤«¤é¡Ä¤½¤ó¤Ê»×¤¤¤Ç¤â¤¤¤Þ¤·¤¿¡¡´Ö¤Ë¹ç¤¤¤¿¤¯¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡×¤ÈÀÚ¼Â¤Ê»×¤¤¤âÅÇÏª¡£¡Ö3Ç¯Á°¤ËÉ×¤ÎÉã¤ò¸«Á÷¤Ã¤¿»þ¤Ï¿´Â¡¤Î¸ÝÆ°¤¬¼º¤ï¤ì¤Æ¤¤¤¯¤µ¤Þ¤òÌÜ¤ÎÁ°¤Ç¸«¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡¡¤¤Ã¤ÈÉã¤Î¤½¤ó¤Ê»Ñ¤ò¸«¤ë¤Î¤ÏÂÑ¤¨¤é¤ì¤Ê¤¤¡Ä¤È´¶¤¸¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡¡µ¤»ý¤Á¤Î¼å¤¤Ì¼¤Î¤³¤È¤òÉã¤Ï¤ï¤«¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤Æ¤¤¤¿¤Î¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡×¤È¤Ä¤Å¤Ã¤¿¡£
¡¡¡Ö¤ªËßµÙ¤ß¤ËÆþ±¡¤·¡¡¤ªÀµ·î¤ÎµÙ¤ß¤¬½ª¤ï¤ëº¢Î¹Î©¤Ã¤Æ¤¤¤¤Þ¤·¤¿¡¡¤É¤Á¤é¤â2µòÅÀµï½»¡¡2µòÅÀ¥ï¡¼¥¯¤ò¤¹¤ëÌ¼¤¬°ìÈÖ¶á¤¯¤Ë¤¤¤é¤ì¤ëº¢¤Ë¡Ä¡×¤ÈÊó¹ð¡£¡Ö¤ä¤Ã¤Ñ¤êÌ¼¤Ë¤Ï¤¿¤¯¤µ¤ó¤ª¸«Éñ¤¤¤ËÍè¤Æ¤Û¤·¤«¤Ã¤¿¤Î¤«¤Ê¡©¤Í¡¢¤ªÉã¤µ¤ó¡©º£¤Þ¤Ç¤¿¤¯¤µ¤ó°¦¤·¤Æ¤¯¤ì¤Æ¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¡¡ÉÙ±Ê²È¤À¤Ã¤Æ¤â¤Á¤í¤ó¤¤¤¤»þ¤Ð¤«¤ê¤¸¤ã¤Ê¤«¤Ã¤¿¤±¤É¡¡55Ç¯´Ö¡¡¤ªÉã¤µ¤ó¤ÎÌ¼¤Ç¤¤¤é¤ì¤Æ¹¬¤»¤Ç¤·¤¿¡×¤Èµ¤·¤¿¡£
¡¡¡ÖÉÙ±Ê½Ó¼ù¤µ¤ó¡Ä¿´¤«¤é°¦¤¹¤ë±ü¤µ¤ó¤È½Ð²ñ¤¨¤Æ3¿Í¤Î»Ò¶¡¤¬À¸¤Þ¤ì·üÌ¿¤Ë°é¤Æ¤¢¤²¤Þ¤·¤¿¡¡ÈÕÇ¯¤ÏÇ¾¹¼ºÉ¤ÇÈ¾¿È¤ËËãáã¤¬»Ä¤ê¡¡¤½¤ì¤Ç¤â¤Ê¤ó¤È¤«Êâ¤±¤ë¤è¤¦¤Ë¤È¡¡¤æ¤Ã¤¯¤ê¤æ¤Ã¤¯¤ê¤À¤±¤ì¤É¡¡¥ê¥Ï¥Ó¥ê¤Î¤¿¤á¤ËÁáÄ«¤«¤é»¶Êâ¤ò¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡¡¤½¤³¤ÇËÜÅö¤Ë¤¿¤¯¤µ¤ó¤Î¤ªÍ§Ã£¤Ë¤â·Ã¤Þ¤ì¤Þ¤·¤¿¡×¡Ö²ÈÂ²¤À¤±¤Ç¼¹¤ê¹Ô¤Ã¤¿Áòµ·¤Ë¡¡Éã¤ÎÊë¤é¤·¤¿Ä®¤Ç¤Ç¤¤¿Í§¿Í¤Î³§¤µ¤ó¤¬´é¤ò¸«¤»¤Æ¤¯¤ì¿§¡¹¤ÊÏÃ¤ò¤·¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤·¤¿¡×¡Ö»×¤¤½Ð¤·¤¿¤Î¤Ï»Ò¶¡¤Îº¢¡×¡Ö·ã¤·¤¯Ì¼¤ò¼¸¤Ã¤¿¸å¤Ï
É¬¤ºÌÜ¤ò¸«¤Æ¥Ë¥³¥Ã¤È¾Ð¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤¿¤³¤È¡×¡Ö¤¤Ã¤È¤½¤Î¾Ð´é¤Ç¿§¡¹¤Ê¿Í¤ò¹¬¤»¤Ë¤·¤¿¤ó¤À¤í¤¦¤Ê¤ªÉã¤µ¤ó¤Ï¡Ä¤½¤ó¤ÊÉã¤¬Âç¹¥¤¤Ç¤·¤¿¡¡Éã¤Î¤³¤È¤ò¸Ø¤ê¤Ë»×¤¤¡¡¶¯¤¯¶¯¤¯À¸¤¤Æ¤¤¤¯¤Í¡¡¤ªÉã¤µ¤ó¡¡¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¡¡±Ê±ó¤Ë¤¢¤Ê¤¿¤ÎÌ¼¡¡ÉÙ±ÊÈþ¼ù¡×¤ÈÄù¤á¤¯¤¯¤Ã¤¿¡£
¡¡1994Ç¯¤Ë¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó¤ËÆþ¼Ò¤·¡¢98Ç¯¤Ë¡Ö¥·¥ãÍðQ¡×¤Þ¤³¤È¤È¤Î·ëº§¤òµ¡¤ËÂà¼Ò¡£¤½¤Î¸å¤Ï¥Õ¥ê¡¼¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼¤È¤·¤Æ³èÆ°¤·¡¢¥¯¥¤¥ºÈÖÁÈ¤Ê¤É¤Ç¤â³èÌö¡£¸½ºß¡¢ÅìµþÅÔ»³Íü¤ÎÆóµòÅÀÀ¸³è¤òÁ÷¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£