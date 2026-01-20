渡邊渚、スリット入りスカートから美脚スラリ「大人の雰囲気」「顔小さい」と反響
【モデルプレス＝2026/01/20】元フジテレビアナウンサーで現在フリーの渡邊渚が1月18日、自身のInstagramを更新。スリット入りのスカート姿を公開し、話題を呼んでいる。
【写真】28歳元フジアナ「大人の雰囲気」小顔際立つ全身ショット
渡邊は「先週ノロウイルスになって体力が削られたので、明日から頑張って食べて体を動かしていきます」とつづり、写真を投稿。長袖のトップスに、裾がレースでスリットが入ったロングスカートを合わせ、スラリとした脚が際立つコーディネートとなっている。
この投稿に「冬のファッション似合ってる」「スカートお洒落」「お姉さんスタイル最高」「美しすぎる」「格好いい」「大人の雰囲気」「顔小さい」などと反響が集まっている。（modelpress編集部）
◆渡邊渚、スリットスカートのコーディネート披露
◆渡邊渚の投稿に反響
