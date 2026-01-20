乃木坂46菅原咲月、ノースリ×まとめ髪で雰囲気ガラリ「大人っぽい」「肌が発光してる」と絶賛の声
【モデルプレス＝2026/01/20】乃木坂46の菅原咲月が1月18日、自身のInstagramを更新。ノースリーブ姿を公開し、話題となっている。
【写真】20歳乃木坂副キャプテン「華奢で憧れ」スラリ二の腕際立つノースリ姿
菅原は1月14日に発売されたアルバム「My respect」撮影時のオフショットを投稿。スッキリとしたまとめ髪でノースリーブの衣装に身を包み、果物を手に持つショットでは、スラリとした腕や美しい肌を見せている。また「7年ぶりのオリジナルアルバム、5期生は初参加のアルバムになります。 一つ一つの楽曲に、様々な形の愛が込められています 沢山の方に届きますように」と同作への思いもつづっている。
この投稿に「美しい」「どの表情も素敵」「肌が発光してる」「ビジュ最高」「髪型似合ってる」「前髪分けてるの新鮮」「大人っぽい」「華奢で憧れ」などと反響が集まっている。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
【写真】20歳乃木坂副キャプテン「華奢で憧れ」スラリ二の腕際立つノースリ姿
◆菅原咲月、ノースリ姿を公開
菅原は1月14日に発売されたアルバム「My respect」撮影時のオフショットを投稿。スッキリとしたまとめ髪でノースリーブの衣装に身を包み、果物を手に持つショットでは、スラリとした腕や美しい肌を見せている。また「7年ぶりのオリジナルアルバム、5期生は初参加のアルバムになります。 一つ一つの楽曲に、様々な形の愛が込められています 沢山の方に届きますように」と同作への思いもつづっている。
◆菅原咲月の投稿に反響
この投稿に「美しい」「どの表情も素敵」「肌が発光してる」「ビジュ最高」「髪型似合ってる」「前髪分けてるの新鮮」「大人っぽい」「華奢で憧れ」などと反響が集まっている。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】