堀未央奈、フレアミニスカで美脚披露「透明感すごい」「全身のバランス神」と反響
【モデルプレス＝2026/01/20】元乃木坂46の堀未央奈が1月18日、自身のInstagramを更新。ミニスカート姿を披露し、反響が寄せられている。
堀は「2026年が始まって気づけば18日も経っています」「お正月気分が抜けずにずっと爆食している人は私以外にもいますか？」とつづり、ベンチにもたれて座るショットを公開。白のフレアミニスカートにロングブーツを合わせ、スラリとした脚がのぞくスタイルを披露している。
また、白のオフショルロングワンピース姿やシンプルなキャップ姿も投稿している。
この投稿にファンからは「透明感すごい」「スタイル良すぎ」「全身のバランス神」「脚長すぎる」などといった声が寄せられている。（modelpress編集部）
